O 10º Batalhão da Polícia Militar de Guarapari já tem novo comandante. Assumiu o comando, nesta desta terça-feira (12), o tenente-coronel Emerson Caus. Ele fica no lugar do tenente-coronel Cleverson Mancini Lyra.

A solenidade de passagem de comando aconteceu na sede da Unidade no bairro Aeroporto. A cerimônia contou com a presença do comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus; do subcomandante-geral, coronel Márcio Celante Weolffel; do comandante de Polícia Ostensiva Metropolitano, coronel Alessandro Juffo e do diretor de Comunicação Social, coronel Daltro Antonio Ferrari Junior.

Em seu discurso, o comandante substituído agradeceu a oportunidade de comandar o 10º Batalhão e a dedicação dos policiais militares. Afirmou que “a redução nos índices de homicídios é resultado de um árduo trabalho desses valorosos policiais da unidade; Oficiais e praças que se empenharam em suas funções e atribuições”.

O comandante-geral, coronel Douglas Caus elogiou os oficiais em pauta e desejou sucesso em suas novas missões.