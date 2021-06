O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou, nesta sexta-feira (04), o início de um estudo científico que irá avaliar a efetividade da vacina Astrazeneca no município de Viana. A população de 18 a 49 anos poderá ser vacinada em massa contra a Covid-19 no próximo dia 13 de junho, das 8h às 17h.

A iniciativa combina vacinação com meia dose no público definido, além de acompanhamento da resposta imune e sequenciamento genético do novo Coronavírus (Covid-19).

“Nesse trabalho de pesquisa, vamos otimizar os recursos ao utilizar a metade da dose padrão, podendo ter mais vacinas disponíveis para a imunização. Viana é um município de porte médio, com capacidade de vacinar toda a população definida em um só dia, além de fazer parte da Grande Vitória, tendo uma boa logística para o monitoramento de toda a pesquisa”, afirmou o governador.

Casagrande destacou que, como se trata de um trabalho de pesquisa, após a aplicação da segunda dose – doze semanas após a primeira dose – será feito um processo de amostragem para a comprovação da imunidade ao vírus. “Caso não tenham adquirido essa imunidade, os participantes receberão dose de reforço e ficarão imunizados. Ou seja, participar da pesquisa será benéfica porque ficarão imunizados de toda forma”, reforçou.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, o estudo vai levantar informações importantes para toda a comunidade científica:

“É um momento histórico para o Espírito Santo, onde o cidadão vianense pode dar uma contribuição importante para a ciência e que pode impactar todo o País. Lançamos hoje um projeto muito importante que poderá ter relevância internacional, na medida em que pode impactar na estratégia de vacinação dos brasileiros e até mesmo de pessoas de outros países”, pontuou o secretário.

Coordenação do estudo

O estudo é coordenado por equipes de pesquisadores do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo e da Fundação Oswaldo Cruz. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética do HUCAM-UFES e pela Comissão Nacional de Ensino e Pesquisa e será executado por meio de uma parceria entre o Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, a FIOCRUZ, HUCAM-UFES, Secretaria da Saúde, por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde, e Prefeitura Municipal de Viana.

A projeção da população-alvo é composta por, aproximadamente, 35 mil pessoas que são: 7.154 entre 18-29 anos; 10.863 entre 30-39 anos; 8.287 entre 40-49 anos, totalizando 34.867. Considerando a população selecionada, a meta dos pesquisadores é alcançar 85% de cobertura vacinal – 29.637 pessoas, sendo, aproximadamente, 47% do sexo feminino e 53% do masculino.

Para o estudo, serão utilizadas 35 mil doses da vacina Astrazeneca Oxford/Fiocruz, doadas pelo Programa Nacional de Imunizações. A vacinação de todos os adultos de 18 a 49 anos que não fazem parte de grupos prioritários leva em consideração o aumento na proporção de casos da Covid-19 em adultos jovens, já que não tem sido possível obter vacina em doses suficientes para alcançar cobertura vacinal com duas doses em um grupo etário tão numeroso.

A participação no estudo é voluntária e o cidadão vianense que quiser participar deverá assinar um Termo de Consentimento antes de receber a primeira dose da vacina. O sistema de agendamento será por meio da plataforma www.vianavacinada.saude.es.gov.br que será apresentado no próximo domingo (06). Mais informações serão divulgadas posteriormente em coletiva de imprensa.

A campanha de vacinação na cidade será realizada durante o domingo (13) concentrada em 35 pontos de vacinação exclusivos para o estudo, diferentemente dos locais que estarão aplicando dose padrão. A Secretaria da Saúde (Sesa) cederá cerca de 200 servidores para apoiar o Dia D de vacinação.

Durante o estudo, serão disponibilizados testes RT-PCR para avaliar todos os casos suspeitos de Covid-19. Os participantes vacinados serão monitorados, orientados e atendidos para avaliação de eventos adversos.

*Com informações da Assessoria de Imprensa.