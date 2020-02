O deputado estadual Carlos Von (Avante), fez um discurso na manhã de hoje (12) na Assembleia Legislativa e disse que sofre perseguição política por parte do PSB, que é o partido do Governador Renato Casagrande e do subsecretário estadual de turismo, Gedson Merízio.

Segundo o deputado, existe um plano criminoso arquitetado contra ele por integrantes deste partido. Confira o discurso na integra.