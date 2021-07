Segundo o painel de imunização do Ministério da Saúde, o município de Vila Velha tem como meta vacinar 384.058 pessoas. Até a tarde desta segunda-feira (5), 214.148 munícipes foram vacinados, o que corresponde a 55,7% da população do público-alvo, fazendo de Vila Velha o município que mais aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em todo o Estado.

Na última sexta-feira (2), após divulgação do Novo Mapa de Risco pelo Governo do Estado, Vila Velha retornou ao risco baixo, resultado do alto número de pessoas vacinadas no município e de várias ações realizadas na cidade. A secretária de Saúde, Cátia Lisboa, comentou sobre a marca expressiva.

“Estamos distribuindo semanalmente cerca de 30 mil doses das vacinas por todo o município. Nossa parceria com a Unimed, Shopping Vila Velha, Boulevard Shopping, Universidade Vila Velha, Marinha, entre outros, tem nos ajudado a atingir essa marca, nos permitindo imunizar o maior número de cidadãos e de forma rápida.”