A Polícia Militar do 10º batalhão de Guarapari divulgou nessa quarta-feira (07), um balanço do 1º semestre de 2021. Os números são em comparação ao mesmo período do ano passado e mostram uma diminuição significativa nos crimes contra o patrimônio além da redução no índice de homicídios no município de Guarapari. O trabalho intensificado das polícias em Guarapari, serviço essencial que mantém atuação no combate ao crime, provocou uma redução visível nos índices.

Os resultados dessas ações coordenadas aparecem nas estatísticas, como é o caso dos crimes de roubo em residência (quando há ameaça ou violência) que caíram 43%. Já os roubos a pessoa em via pública tiveram uma queda de 33%.

“As reduções são consequência de intervenções preventivas e repressivas que a Polícia Militar tem feito em todos os bairros de Guarapari. Atuamos em várias frentes e sempre com respaldo jurídico em nossas ações.” afirmou o tenente-coronel Emerson Caus, comandante do 10º batalhão.

Quanto aos resultados operacionais houve 63 apreensões de armas de fogo realizadas neste período, 247 ocorrências de apreensão de drogas, e prisão de 783 pessoas. Tivemos ainda 355 operações de trânsito que culminaram na remoção de 200 motocicletas e 67 veículos além da confecção de 2.968 AIT’S (Auto de infração de trânsito).

“Este é um compromisso com a comunidade local: a sociedade guarapariense tem de viver com tranquilidade. Não pode ser assustada por aqueles que acham que vão ter espaço na criminalidade (…) continuaremos firmes em nossa missão e nos empenharemos na prevenção do crime”, finalizou o comandante do 10º batalhão da PMES.