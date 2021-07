O presidente da Câmara Municipal de Guarapari, Wendel Lima (PTB), vai colocar em votação na sessão de hoje (8), a abertura de um pedido (Requerimento nº 096/2021) solicitando a instauração de uma Comissão Especial, com o objetivo de investigar supostas irregularidades da atuação da Expresso Lorenzutti no município, bem como os recorrentes atrasos da empresa no cumprimento de suas obrigações patronais.

Comissão especial. O pedido foi feito pela Comissão permanente de Fiscalização da Câmara, que é formada pelos vereadores Denizart Zazá (presidente), Oldair Rossi (relator) e Léo Dantas (membro). Eles pedem que seja formada uma Comissão Especial de Investigação.

“É que nossa comissão verificou a existência de indícios e de situações diversas que sugerem possível descumprimento de cláusulas obrigatórias contidas no contrato de concessão firmado entre a Expresso Lorentutti e a municipalidade. Essas não-conformidades podem comprometer a capacidade da concessionária, em prestar serviços de forma eficiente à população da cidade. As questões que nos foram apresentadas sugerem que a concessionária pode estar atuando em desacordo com as obrigações estabelecidas no contrato de concessão. E como temos a obrigação de fiscalizar, faremos isso de forma criteriosa”, justificou Zazá.

Sem representantes. No dia 09 de junho, a Câmara de Guarapari convocou uma Audiência Pública para debater os problemas e as deficiências do Sistema de Transporte Coletivo. Mas a prefeitura e a empresa não mandaram representantes para essa Audiência.

Investigação. Em virtude dessa situação, o presidente Wendel Lima, vai colocar o requerimento em votação e afirmou que é necessária toda investigação. “Queremos ver a cidade se desenvolver. Um transporte público de qualidade é de extrema importância para isso. Dessa forma, não podemos deixar de fiscalizar com rigor aquilo que é de interesse público. Faremos nosso trabalho com muita transparência e seriedade”, disse o presidente.