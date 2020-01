Em comemoração ao Dia do Fotógrafo, o Portal 27 mostra um dos gigantes talentos no segmento em Guarapari. Hugo Pires, um dos mais conhecidos fotógrafos da cidade, trabalha no ramo há cerca de oito anos. Além de ter graduação em Publicidade, aprimorou suas técnicas de direção e tratamento de fotografias com as maiores referências da oitava arte.

Hugo comenta que sua motivação na fotografia é a ideia de capturar o que as pessoas são e sentem no momento, para que elas se recordem disso no futuro. “Me dá propósito saber que, daqui uns 20 anos, uma senhora vai abrir o álbum dela na sala com os filhos e netos e vai mostrar como foi seu casamento, ou como ela estava grávida, esse tipo de coisa”, afirma.

Quando questionado sobre o que faz dele um profissional diferente dos demais, Hugo ressaltou a singularidade do seu trabalho. “Quem busca o meu trabalho são pessoas que gostam de coisas diferentes. São pessoas que não curtem fotos mecânicas em que elas pareçam estátuas, com sorriso forçado. Eu fotografo a realidade das pessoas, pra fazer fotos quase vivas pra que elas sempre se lembre que eu que fiz aquela foto”, afirma o fotógrafo mineiro de 28 anos.

“Busco estar atento sempre a todos os detalhes de algo que vou fotografar, lado do rosto que a pessoa gosta mais, cabelo, aquele sorriso inesperado quando o parceiro fala algo inusitado, sempre misturando técnicas fotográficas diversas com criatividade e o sentimento disponível no momento da fotografia”, complementa.

Confira abaixo algumas das fotos singulares de Hugo Pires:

SERVIÇO:

Site: www.hugopiresfotografias.com.br

Instagram: instagram.com/hugopiresfotografias

Telefone: 27 99766-0236