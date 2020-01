Voluntários de Guarapari vão se reunir mais uma vez para o preparo de marmitas e pedem ajuda aos moradores da cidade, na doação de alimentos. Na primeira vez, 410 marmitas foram preparas e acabaram dentro de 5 minutos durante a distribuição em Iconha e Alfredo Chaves. O objetivo agora é preparar mais de 700.

A ideia de preparar as marmitas surgiu de uma conversa entre os amigos e comerciantes da região norte, Fábio Pestana, conhecido como Fabinho, e Renam Conceição.

Os alimentos doados podem ser entregues no churrasquinho do Fábio, que fica ao lado do supermercado Gianizelli em Perocão, e no restaurante do Renam, de nome Veize, também em Perocão.

O preparo começa no sábado a tarde, e vai até domingo de manhã, quando os amigos seguirão com ajuda de outros voluntários para a entrega em Iconha e Alfredo Chaves. “Vimos de perto que os afetados pela chuva precisam neste momento é de comida pronta. Da primeira vez que fomos, foi coisa de 5 minutos, e todas as marmitas já acabaram. Queremos levar muito mais dessa vez. Eles estão precisando muito”, conta Fábio.

A primeira entrega de marmitas aconteceu na quarta-feira. “Tivemos a ideia de fazer as marmitas. A ideia surgiu na terça-feira a tarde. Começamos a ligar para nossos amigos pedindo doações. Nós doamos também. Na terça mesmo começamos a cozinhar, e terminamos na quarta-feira. Fizemos 410 marmitas. Levamos 210 para Alfredo Chaves e 200 para Iconha”, lembra.

O comerciante frisa ainda que neste momento as pessoas continuam ajudando, mas a quantidade já diminuiu. Mas segundo ele, as pessoas em Iconha, principalmente, continuam se organizando em busca de ter suas residências de volta.

“As pessoas estão ajudando, e essa ajuda pode cair no esquecimento. E isso não pode acontecer. Do jeito que estão, vão demorar para reerguerem as casas, por exemplos. Nossa ajuda não pode parar”, completa ele.

Doações

De 7h às 14h no Restaurante Veize, em Perocão

De 17h às 23h no Churrasquinho dos Amigos, ao lado do supermercado Gianizelli, em Perocão.