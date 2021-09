Um colegiado essencial para promoção e estruturação do turismo de Vila Velha se formou nesta quinta-feira (2), em evento realizado no Vila Parque Boliche, do Boulevard Shopping. Os novos integrantes do Conselho Municipal de Turismo, formado por representantes da prefeitura e da sociedade civil, tomaram posse e vão discutir e desenvolver propostas condizentes com a realidade local e com as demandas da cidade.

Após os conselheiros tomarem posse, foi ministrada a palestra “Oportunidade e desafios para a gestão do destino” numa parceria entre a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES).

“Pretendemos contribuir com a qualificação e capacitação dos gestores de turismo, empreendedores e lideranças que atuam no arranjo produtivo do turismo na cidade”, disse o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Junior.

De acordo com a subsecretária de Turismo, Carla Rezende, “o programa soma na melhoria da gestão colaborativa dos nossos destinos turísticos, auxiliando na proposição de novas iniciativas e ações e impulsionando esta importante atividade econômica”.

Além dos conselheiros e secretariado da Prefeitura de Vila Velha, participaram do evento a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, o presidente do ES Convention, Elcimar de Paula, o presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Alberto Gavini Filho, o diretor da Aderes, Hugo Tofoli, o guardião do Convento da Penha, Frei Paulo Roberto Pereira, o diretor-técnico do Sebrae, Luiz Toniato, a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan/ES), Elisa Machado Taveira, e o vereador Joel Rangel.

Confira a lista dos integrantes do Conselho Municipal de Turismo:

Representantes do Poder Executivo Municipal:

Políticas públicas de Desenvolvimento Econômico

Titular: Leandro Dalcolmo Tonini – SEMDEC

Suplente: Arlenn Carvalho Muzzi – SEMDEC

Políticas públicas de Educação

Titular: Deborah Buril rocha Ribeiro – SEMED

Suplente: Flávia Valéria Mendes – SEMED

Políticas públicas de Saúde

Titular: Tarciana Martins de Brito e Silva- SEMSA

Suplente: Flavia Cristina Schulz Riegert – SEMSA

Políticas públicas de Desenvolvimento Urbano

Titular: Moema de Jesus Calazans – SEMDU

Suplente: Flávio Henrique Ferreira Harduim – SEMDU

Políticas públicas de Esporte

Titular: Fábio Luiz de Jesus Magalhães – SEMTEC

Suplente: Carla Rezende Bastos – SEMTEC

Políticas públicas de Cultura

Titular: Paulo Renato Fonseca Junior – SEMTEC

Suplente: Manoel Goes Neto – SEMTEC

Políticas públicas do Meio Ambiente

Titular: Manuela Bernardes Batista – SEMMA

Suplente: Renata Subttil Torres – SEMMA

Políticas públicas de Infraestrutura, Projetos e Obras

Titular: Victor Nascimento Esteves – SEMOB

Suplente: Flavia Lemos Rezende- SEMOB

Políticas públicas de Transporte e Trânsito

Titular: Wagner Lopes Sotele Moschen – SEMDEST

Suplente: Thiago Nylander Veronez – SEMDEST

Políticas públicas de Assistência Social

Titular: Greuza Nunes Pereira – SEMAS

Suplente: Felipe Alves de Araujo – SEMAS

Secretaria de Estado do Turismo – SETUR

Titular: Lenise Menezes Loureiro

Suplente: Rafael Granvilla Oliveira

Representantes da iniciativa privada e sociedade civis ligados ao Turismo:

Agências de Viagens de Vila Velha

Titular: Romildo Rodrigues Ruy – SINDETUR – ES

Suplente: Rodrigo Stange Guimarães – ABAV – ES

Setor de Artesanato

Titular: Maria das Graças Reis Costa – FEARTES

Suplente: Maria Jucineuda Santos Cunha – FEARTES

Associação dos Empresários de Vila Velha – ASSEVILA

Titular: Grazielle Linhares Fraga Reis – ASSEVILA

Suplente: Gustavo André Queiroz Alves – ASSEVILA

Sindicato de Guias do Estado do Espírito Santo – SINDEGTUR

Titular: Marco Antônio Butignol – SINDEGTUR-ES

Suplente: Liliana Maria Valencia Osorio – SINDEGTUR-ES

Setor hoteleiro de Vila Velha

Titular: Luciane Lopes – ABIH-ES

Suplente: Áttila Miranda Barbosa – SINDIHOTEIS-ES

Associação Rural de Vila Velha

Titular: Lidio Souza Oliveira Neto

Suplente: David da Silva Dell Puppo Finotio

Comércio, Indústria e Serviços de Vila Velha

Titular: Hélcio Rezende Dias – CDL

Suplente: José Carlos Bergamin – CDL

Bares, Restaurantes e Similares de Vila Velha

Titular: Regina Ribeiro de Oliveira Lima – SINDBARES

Suplente: Andréa Viera Milholo – SINDBARES

Instituições de Ensino Técnico na área de Turismo de Vila Velha

Titular: Dionisia Ferolla Varejão – CEET Vasco Coutinho

Suplente: Euzineia Maria da Silva Campagnaro – CEET Vasco Coutinho

Conselho Comunitário de Vila Velha

Titular: Inês Simon Ferreira – CCVV

Suplente: Valdecir Simões – CCVV

Instituições de Ensino Superior na área de Turismo de Vila Velha

Titular: Maria Aparecida Javarini – UVV

Suplente: Juliana Rocha Stein – UVV