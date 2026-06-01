De nível fundamental a superior: confira 12 concursos abertos com salários de até R$ 10,4 mil

Para quem busca estabilidade financeira e crescimento profissional, a semana começa com excelentes oportunidades. Estão abertos 12 concursos públicos e processos seletivos que, juntos, somam 2.418 vagas. As remunerações são atrativas e atendem a todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior), com salários que começam em R$ 1,5 mil e chegam a R$ 10,4 mil.
Entre os grandes destaques estão as seleções do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), da Polícia Militar (PMES) e da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx).
Principais Destaques da Semana
1. Ministério Público do Espírito Santo (MPES)
O órgão oferece 60 vagas para cargos administrativos de níveis médio e superior.
- Cargos: Agente de Apoio (médio), Agente Técnico e Agente Especializado (superior) em áreas como Administração, Engenharia, Psicologia, TI e Medicina.
- Salários: Até R$ 10.453,81.
- Inscrições: Até 11 de junho.
- Taxas: R$ 95 (médio) e R$ 120 (superior).
2. Polícia Militar do Espírito Santo (PMES)
Uma grande oportunidade na segurança pública com 1.008 vagas imediatas.
- Cargos: Soldado Combatente (1.000 vagas) e Soldado Músico (8 vagas).
- Requisitos: Ensino médio completo, idade entre 18 e 28 anos.
- Salário pós-formação: Acima de R$ 5,7 mil + auxílio-alimentação.
- Inscrições: De 8 de junho a 8 de julho de 2026, via site do Idecan.
- Prova: Prevista para 16 de agosto de 2026.
3. EsPCEx (Exército Brasileiro)
A Escola Preparatória de Cadetes do Exército prorrogou as inscrições para o Curso de Formação de Oficiais. São 440 vagas para jovens de 17 a 22 anos com ensino médio completo. Os aprovados têm direito a soldo, alojamento, alimentação e assistência médica.
- Inscrições prorrogadas: Até 16 de junho de 2026.
- Taxa: R$ 100.
- Provas: 12 e 13 de setembro de 2026.
Guia de Oportunidades: Veja a Lista Completa
Abaixo, confira o panorama geral de todas as seleções abertas para planejar o seu cronograma de estudos:
|Órgão / Instituição
|Vagas
|Salários
|Prazo de Inscrição
|Taxa
|Data da Prova
|MPES
|60
|R$ 5.073 a R$ 10.453
|Até 11/06
|R$ 95 a R$ 120
|31/05/2026
|PMES
|1.008
|R$ 5.713
|08/06 a 08/07
|R$ 130
|16/08/2026
|Exército (EsPCEx)
|440
|Em regime de escola
|Até 16/06 (Prorrogado)
|R$ 100
|12 e 13/09/2026
|Exército (CFO)
|227
|Em regime de escola
|Até 12/06
|R$ 150
|12/07/2026
|Prefeitura de Água Doce do Norte
|310
|R$ 1.621 a R$ 5.190
|Até 26/10
|R$ 70 a R$ 130
|26/11/2026
|Proc. Seletivo CRT
|290
|R$ 2.256 a R$ 4.956
|Até 08/06
|R$ 65 a R$ 70
|12/07/2026
|Câmara de Montanha
|53
|R$ 1.800 a R$ 6.500
|Até 18/06
|R$ 45 a R$ 162
|Ver Edital
|Marinha
|10
|R$ 1.544
|Até 12/06
|R$ 85
|13/09/2026
|Proc. Seletivo Seger ES
|9
|R$ 5.589
|Até 08/06
|Gratuito
|Análise de Títulos
|Câmara Água Doce do Norte
|8
|R$ 1.518 a R$ 3.100
|Até 26/06
|R$ 70 a R$ 130
|11/10/2026
|Proc. Seletivo Ed. Aracruz
|2
|R$ 3.043 a R$ 3.348
|Até 07/06
|R$ 60
|Ver Edital
|Proc. Seletivo ARIES
|1
|R$ 4.021
|Até 13/10
|Gratuito
|Análise de Títulos
Atenção: Para acessar os editais e páginas de inscrição, os candidatos devem buscar os sites oficiais das bancas organizadoras mencionadas em cada certame (como Idecan para a PMES e o site oficial do MPES e EsPCEx).