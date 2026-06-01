De nível fundamental a superior: confira 12 concursos abertos com salários de até R$ 10,4 mil

Para quem busca estabilidade financeira e crescimento profissional, a semana começa com excelentes oportunidades. Estão abertos 12 concursos públicos e processos seletivos que, juntos, somam 2.418 vagas. As remunerações são atrativas e atendem a todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior), com salários que começam em R$ 1,5 mil e chegam a R$ 10,4 mil.

Entre os grandes destaques estão as seleções do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), da Polícia Militar (PMES) e da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx).

Principais Destaques da Semana

1. Ministério Público do Espírito Santo (MPES)

O órgão oferece 60 vagas para cargos administrativos de níveis médio e superior.

Cargos: Agente de Apoio (médio), Agente Técnico e Agente Especializado (superior) em áreas como Administração, Engenharia, Psicologia, TI e Medicina.

Salários: Até R$ 10.453,81.

Inscrições: Até 11 de junho.

Taxas: R$ 95 (médio) e R$ 120 (superior).

2. Polícia Militar do Espírito Santo (PMES)

Uma grande oportunidade na segurança pública com 1.008 vagas imediatas.

Cargos: Soldado Combatente (1.000 vagas) e Soldado Músico (8 vagas).

Requisitos: Ensino médio completo, idade entre 18 e 28 anos.

Salário pós-formação: Acima de R$ 5,7 mil + auxílio-alimentação.

Inscrições: De 8 de junho a 8 de julho de 2026, via site do Idecan.

Prova: Prevista para 16 de agosto de 2026.

3. EsPCEx (Exército Brasileiro)

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército prorrogou as inscrições para o Curso de Formação de Oficiais. São 440 vagas para jovens de 17 a 22 anos com ensino médio completo. Os aprovados têm direito a soldo, alojamento, alimentação e assistência médica.

Inscrições prorrogadas: Até 16 de junho de 2026.

Taxa: R$ 100.

Provas: 12 e 13 de setembro de 2026.

Guia de Oportunidades: Veja a Lista Completa

Abaixo, confira o panorama geral de todas as seleções abertas para planejar o seu cronograma de estudos:

Órgão / Instituição Vagas Salários Prazo de Inscrição Taxa Data da Prova MPES 60 R$ 5.073 a R$ 10.453 Até 11/06 R$ 95 a R$ 120 31/05/2026 PMES 1.008 R$ 5.713 08/06 a 08/07 R$ 130 16/08/2026 Exército (EsPCEx) 440 Em regime de escola Até 16/06 (Prorrogado) R$ 100 12 e 13/09/2026 Exército (CFO) 227 Em regime de escola Até 12/06 R$ 150 12/07/2026 Prefeitura de Água Doce do Norte 310 R$ 1.621 a R$ 5.190 Até 26/10 R$ 70 a R$ 130 26/11/2026 Proc. Seletivo CRT 290 R$ 2.256 a R$ 4.956 Até 08/06 R$ 65 a R$ 70 12/07/2026 Câmara de Montanha 53 R$ 1.800 a R$ 6.500 Até 18/06 R$ 45 a R$ 162 Ver Edital Marinha 10 R$ 1.544 Até 12/06 R$ 85 13/09/2026 Proc. Seletivo Seger ES 9 R$ 5.589 Até 08/06 Gratuito Análise de Títulos Câmara Água Doce do Norte 8 R$ 1.518 a R$ 3.100 Até 26/06 R$ 70 a R$ 130 11/10/2026 Proc. Seletivo Ed. Aracruz 2 R$ 3.043 a R$ 3.348 Até 07/06 R$ 60 Ver Edital Proc. Seletivo ARIES 1 R$ 4.021 Até 13/10 Gratuito Análise de Títulos