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De nível fundamental a superior: confira 12 concursos abertos com salários de até R$ 10,4 mil

Para quem busca estabilidade financeira e crescimento profissional, a semana começa com excelentes oportunidades. Estão abertos 12 concursos públicos e processos seletivos que, juntos, somam 2.418 vagas. As remunerações são atrativas e atendem a todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior), com salários que começam em R$ 1,5 mil e chegam a R$ 10,4 mil.

Entre os grandes destaques estão as seleções do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), da Polícia Militar (PMES) e da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx).

Principais Destaques da Semana

1. Ministério Público do Espírito Santo (MPES)

O órgão oferece 60 vagas para cargos administrativos de níveis médio e superior.

  • Cargos: Agente de Apoio (médio), Agente Técnico e Agente Especializado (superior) em áreas como Administração, Engenharia, Psicologia, TI e Medicina.
  • Salários: Até R$ 10.453,81.
  • Inscrições: Até 11 de junho.
  • Taxas: R$ 95 (médio) e R$ 120 (superior).

2. Polícia Militar do Espírito Santo (PMES)

Uma grande oportunidade na segurança pública com 1.008 vagas imediatas.

  • Cargos: Soldado Combatente (1.000 vagas) e Soldado Músico (8 vagas).
  • Requisitos: Ensino médio completo, idade entre 18 e 28 anos.
  • Salário pós-formação: Acima de R$ 5,7 mil + auxílio-alimentação.
  • Inscrições: De 8 de junho a 8 de julho de 2026, via site do Idecan.
  • Prova: Prevista para 16 de agosto de 2026.

3. EsPCEx (Exército Brasileiro)

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército prorrogou as inscrições para o Curso de Formação de Oficiais. São 440 vagas para jovens de 17 a 22 anos com ensino médio completo. Os aprovados têm direito a soldo, alojamento, alimentação e assistência médica.

  • Inscrições prorrogadas: Até 16 de junho de 2026.
  • Taxa: R$ 100.
  • Provas: 12 e 13 de setembro de 2026.

Guia de Oportunidades: Veja a Lista Completa

Abaixo, confira o panorama geral de todas as seleções abertas para planejar o seu cronograma de estudos:

Órgão / InstituiçãoVagasSaláriosPrazo de InscriçãoTaxaData da Prova
MPES60R$ 5.073 a R$ 10.453Até 11/06R$ 95 a R$ 12031/05/2026
PMES1.008R$ 5.71308/06 a 08/07R$ 13016/08/2026
Exército (EsPCEx)440Em regime de escolaAté 16/06 (Prorrogado)R$ 10012 e 13/09/2026
Exército (CFO)227Em regime de escolaAté 12/06R$ 15012/07/2026
Prefeitura de Água Doce do Norte310R$ 1.621 a R$ 5.190Até 26/10R$ 70 a R$ 13026/11/2026
Proc. Seletivo CRT290R$ 2.256 a R$ 4.956Até 08/06R$ 65 a R$ 7012/07/2026
Câmara de Montanha53R$ 1.800 a R$ 6.500Até 18/06R$ 45 a R$ 162Ver Edital
Marinha10R$ 1.544Até 12/06R$ 8513/09/2026
Proc. Seletivo Seger ES9R$ 5.589Até 08/06GratuitoAnálise de Títulos
Câmara Água Doce do Norte8R$ 1.518 a R$ 3.100Até 26/06R$ 70 a R$ 13011/10/2026
Proc. Seletivo Ed. Aracruz2R$ 3.043 a R$ 3.348Até 07/06R$ 60Ver Edital
Proc. Seletivo ARIES1R$ 4.021Até 13/10GratuitoAnálise de Títulos

Atenção: Para acessar os editais e páginas de inscrição, os candidatos devem buscar os sites oficiais das bancas organizadoras mencionadas em cada certame (como Idecan para a PMES e o site oficial do MPES e EsPCEx).

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral

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