Neste fim de semana, Policiais Militares do 10º Batalhão apreenderam drogas em ações realizadas em bairros de Guarapari. Suspeitos foram detidos.

Santa Mônica. Na noite de sexta-feira (15) um menor de 17 anos foi apreendido em posse de 13 buchas de maconha no bairro Santa Mônica. Durante a madrugada, um veículo com restrição de furto/roubo foi localizado nas proximidades de um bar, no bairro São José. O condutor, um homem de 41 anos – foi encaminhado para prestar esclarecimentos.

Jabaraí. Ainda durante a madrugada, um homem de 30 anos foi detido em flagrante tráfico de drogas. A ação ocorreu nas proximidades de um beco no bairro Jabaraí. Os militares localizaram 07 pinos de cocaína, 05 pedras de crack, 09 buchas de maconha e o valor de R$30 em dinheiro.

Na tarde de sábado (16) policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Jabaraí, e realizaram abordagem a um veículo que, ao verificar as informações, constatou-se que estava com restrição de furto/roubo. O condutor, um homem de 60 anos foi encaminhado.

Manguezal. Durante a madrugada, policiais militares realizam patrulhamento a pé nas proximidades de um beco, no bairro Itapebussu, quando avistaram 03 indivíduos em atitude suspeita . Os homens tentaram se evadir da abordagem em direção ao manguezal, sendo alcançados pela guarnição. Com eles foi localizado 90 pedras de crack, 99 pinos menores de cocaína e 14 pinos grandes do mesmo material (aproximadamente 140g), 41 buchas de maconha e R$ 605,25 em dinheiro.

Paturá. Na noite de domingo (18), um indivíduo de 19 anos estava em atitude suspeita em uma praça no bairro Paturá. Após abordagem policial, foi constatado que o mesmo estava em posse de uma sacola contendo 22 pinos de cocaína, 13 pedras de crack, 11 buchas de maconha e R$6,00 em dinheiro.

Praia do Morro. Ainda durante a noite, durante o patrulhamento, policiais avistaram um veículo estacionado no bairro Praia do Morro com as mesmas características de um que fora roubado horas antes. Após verificações, constatou-se que se tratava do veículo citado. O mesmo estava com restrição de furto/roubo. Os detidos nas ocorrências foram encaminhados à delegacia juntamente com todo material.