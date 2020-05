Um dos eventos mais aguardados da agenda anual do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Semana do MEI, voltada para os Microempreendedores Individuais, acontecerá de forma virtual. A programação começa na próxima segunda (18) e prossegue até o dia 29, com oficinas, palestras, webinars com palestrantes do Facebook e um Encontro de Crédito. Os microempreendedores podem participar ainda da Maratona de Empreendedorismo, que acontece de 25 a 29 deste mês.

“Iniciaremos a programação com as oficinas via Whatsapp com orientações sobre o passo a passo para a formalização do MEI, parcelamento das dívidas, como fazer alteração cadastral, registro e Declaração Anual do Simples Nacional (DASN). Teremos ainda apoio para quem precisa de empréstimo, com o Encontro de Crédito”, destaca a analista do Sebrae/ES, Andrea Gama. Além das oficinas por Whatsapp, outras oficinas online vão orientar os empreendedores sobre o diagnóstico e planejamento financeiro para o MEI acessar crédito.

O Encontro de Crédito vai reunir oficinas online com essa temática durante a semana de 18 a 22. Serão abordadas algumas orientações sobre gestão financeira. “Durante esses eventos vamos identificar os participantes que tiverem interesse em se reunir com os bancos, e então disponibilizar o contato direto com as instituições financeiras durante uma Rodada de Crédito online, no dia 22. Os bancos vão atender os clientes que optarem por essa facilidade”, pontua o analista de atendimento do Sebrae/ES, Carlor Perrin.

Na última semana de maio, o Sebrae/ES realiza também a Maratona de Empreendedorismo, com um time de facilitadores do Empretec que vai levar conhecimento sobre atitudes para obter melhores resultados, se reinventar e sair da crise mais forte. O evento, que tem início no dia 25 e término no dia 29, é dividido em cinco módulos, um por dia, como se fossem cinco quilômetros de uma maratona. A Semana do MEI traz ainda uma série de webinars com dicas de palestrantes do Facebook para usar as redes sociais para impulsionar vendas.

Semana do MEI:

Inscrições: https://loja.sebraees.com.br/ loja/

Dia 18:

Oficina Whatsapp : MEI saiba como fazer a DAS e DASN – 9h às 12h

Dia 19:

Oficina Whatsapp : Passo a passo para o Parcelamento do MEI – 9h às 12h

Palestra Online : Orientações de acesso a crédito – 14 às 16h

Dia 20:

Oficina Whatsapp : MEI – como fazer alteração cadastral – 9h às 12h

Palestra Online : Estratégia para Renegociação de Dívidas – 14 às 16h

Dia 21:

Oficina Whatsapp : Como fazer o registro do MEI – 9h às 12h

Dia 22:

Oficina Whatsapp : Como dar baixa no MEI – 9h às 12h

Encontro de Crédito Online – 9h às 17h

Dia 25:

Webinar: Impulsione com Facebook – Crie a presença online do seu negócio com o Facebook – 19h

Dia 26:

Palestra do MEI – 10h às 12h

Webinar : Impulsione com Facebook – Descubra ferramentas para conduzir seu negócio – 19h

Dia 27:

Webinar : Impulsione com Facebook – Encontre novos clientes com o Instagram – 19h

Dia 28:

Palestra Online: Pagamento Eletrônico – O uso da tecnologia para atrair clientes – 10h à 12h

Webinar : Impulsione com Facebook – Criatividade com o Celular – 19h

Dia 29:

Webinar : com Facebook – Use o Whatsapp para impulsionar seu negócio – 19h

*Maratona de Empreendedorismo: De 25 a 29, das 16h às 18h