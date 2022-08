Excelente notícia para aqueles que estão atrás de uma oportunidade de trabalho. O Sine de Vila Velha começa a semana com 250 vagas de emprego em várias áreas. Destas, 111 são destinadas a pessoa com deficiência (PCD).

Para PCD, as oportunidades são: 100 vagas de telemarketing e cinco para ajudante de obras. Já as oportunidades para almoxarife, atendente de loja, atendente de almoxarifado, pedreiro e vigia contam com uma vaga cada.

Além das vagas PCD, tem oportunidades para ajudante de carga e descarga, açougueiro, auxiliar de cozinha, carpinteiro, pedreiro e vendedor, entre outras. Todas as oportunidades você pode conferir AQUI.

Além de todas as vagas citadas acima, tem oportunidade para os estudantes que estão procurando estágio. Nesta semana são três vagas para assistente administrativo.

Até maio deste ano, 3.257 empregos foram gerados em Vila Velha. Isso representa 384% a mais que o mesmo período do ano de 2021.

Já no ano passado, quase 6 mil pessoas foram encaminhadas aos postos de trabalho. Esse número é 605% a mais do que o mesmo período de 2020, no qual foram gerados 979 oportunidades. As informações são do Novo Caged, referentes à movimentação do mercado de trabalho formal no Espírito Santo.

Esse resultado mostra o fortalecimento econômico da cidade, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti: “Desde o início da gestão, os trabalhos estão voltados para transformar o município em uma cidade empreendedora. Todas a ações e projetos visam isso. O objetivo é trazer o empresariado e os investidores para o município e com isso gerar mais emprego e renda”, afirma.

Serviço:

O Sine de Vila Velha funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no subsolo do Boulevard Shopping, acesso A, na Rodovia do Sol, em Itaparica.