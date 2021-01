O ano de 2021 começou com boas oportunidades para quem deseja se qualificar gratuitamente. O Programa Qualificar ES, desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), abre, nesta quinta-feira (21), mais de 2 mil vagas distribuídas em 11 municípios do Estado em cursos presenciais gratuitos. É o retorno dos cursos presenciais, que haviam sido interrompidos em 2020 devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

A secretária de Estado da Ciência e Tecnologia, Cristina Engel, explicou como a Secti organizou o retorno do programa às salas de aulas: “A Secti está adotando todas as medidas sanitárias necessárias para manter a segurança de todos os professores e alunos nas salas de aula. Distribuiremos máscaras, álcool em gel e manteremos o distanciamento social recomendado entre todos. Diminuímos o número de vagas nas turmas para manter o distanciamento”, afirmou Cristina Engel.

Ainda segundo Cristina Engel, a Secretaria percebeu que nem todos os alunos se adaptaram bem aos cursos on-line e por isso houve a necessidade do retorno do presencial. “Nosso objetivo é oferecer cursos de qualidade e com total segurança, em relação à pandemia, para que os cidadãos possam se qualificar e se preparar para o mercado pós-crise, que logo vai chegar. Nessa primeira oferta de vagas os municípios selecionados fazem parte do Programa Estado Presente Em Defesa da Vida, uma parceria do Qualificar ES com o programa do Governo do Estado, para priorizar a população que reside em cidades de alta vulnerabilidade social”, destacou a secretária de Estado da Ciência e Tecnologia.

A 1ª oferta oferece 2.254 vagas distribuídas da seguinte forma:

Guarapari – 30 vagas

São Mateus – 60 vagas

Colatina – 80 vagas

Cachoeiro – 30 vagas

Linhares – 45 vagas

Aracruz – 45 vagas

João Neiva – 15 vagas

Vitória – 482 vagas

Vila Velha – 366 vagas

Serra – 430 vagas

Cariacica – 348 vagas

As vagas dos municípios listados acima são direcionadas a população que tenha mais de 16 anos, exceto nos cursos na área da saúde, em que idade mínima exigida é de 18 anos, e que sejam moradores do município em que o curso será ofertado.

Parte do total das vagas é específica para as mulheres, e são ofertadas por meio da extensão do programa, o Qualificar ES Mulher, que soma 323 vagas. Os requisitos são os mesmos, além da exclusividade para o gênero feminino. As vagas estão divididas nas cidades de:

Vitória – 75 vagas

Serra – 30 vagas

Vila Velha – 104 vagas

Cariacica – 114 vagas

As inscrições têm início nesta quinta-feira (21) e seguem até o dia 28 de janeiro e devem ser realizadas no site www.qualificar.es.gov.br. O resultado de todas as vagas será divulgado no dia 03 de fevereiro e as aulas terão início na segunda semana do mês.