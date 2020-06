Lugar de Aprender reúne eventos virtuais com temas em diversas áreas

Com o objetivo de compartilhar conhecimentos no período de distanciamento social, a Rede de Ensino Doctum lançou na última sexta-feira, 29, o projeto Lugar de Aprender, um ambiente virtual que possibilita o exercício da reflexão e do debate a distância, conectando pessoas e propósitos, através de palestras e eventos gratuitos, abertos para toda a comunidade. A iniciativa de reunir todos os eventos em uma única plataforma facilita os interessados a realizarem suas inscrições e acompanharem a programação.

As palestras acontecem por meio de transmissões ao vivo com conteúdos voltados para a comunidade externa e estudantes da instituição. Para a próxima semana, entre os dias 01 e 05 de junho, serão oferecidas 14 palestras gratuitas em diversas áreas, 100% online e com certificação digital para os participantes. Visando dar continuidade às atividades acadêmicas e tornar a quarentena produtiva, os encontros reúnem grandes nomes da instituição para refletir sobre Marketing, Direito, Administração e Saúde.

Para cada uma das palestras serão atribuídas Horas de Atividades Complementares de Graduação (ACG’s) aos graduandos dos cursos presenciais da Rede, mediante apresentação do certificado emitido pela plataforma à coordenação de curso de cada participante.

A programação completa e o passo a passo para as inscrições estão disponíveis no endereço eletrônico: conteudo.doctum.edu.br/lugardeaprender