A Prefeitura de Guarapari, informa através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), promove nos dias 22 e 23 de dezembro, um mutirão de vacinação sem agendamento nos bairros Village do Sol, Santa Mônica e no Centro Municipal de Saúde, em Itapebussu.

O atendimento é voltado para qualquer pessoa acima de 12 anos, que precisa tomar a primeira, a segunda ou a terceira dose das vacinas Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca.

Confira os dias, locais e horários de cada bairro:

Quarta-feira (22)

Escola Municipal João Batista Celestino, no Village do Sol – de 08 às 12h;

Centro Municipal de Saúde – Itapebussu – de 15h às 19h;

Quinta-feira (23)

Unidade de Saúde de Santa Mônica – de 08h às 12h;

Qualquer morador de Guarapari pode procurar um desses locais para conseguir o atendimento dentro do horário estabelecido. É preciso levar o cartão de vacinação, CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

Menor de 18 anos precisa estar acompanhado de um responsável.

A primeira dose é para qualquer pessoa com mais de 12 anos que ainda não tomou nenhuma dose.

Segunda dose da Pfizer ou AstraZeneca, é preciso ter tomado a primeira dose há 58 dias ou mais. No caso da Coronavac, é preciso ter tomado a primeira dose há 28 dias ou mais.

A terceira dose é para pessoas com 60 anos ou mais, que tenham tomado a segunda dose de qualquer imunizante, contra a Covid-19, há três meses ou mais; ou pessoas de 18 a 59 anos que tomaram a segunda dose há cinco meses ou mais.

Agendamento. Além desses dias de ação, as pessoas podem procurar as unidades de saúde, com sala de vacina, para agendar seu horário e receber a primeira, segunda ou terceira dose da vacina contra a Covid-19.

Unidades com sala de vacina:

US de Setiba

US de Santa Mônica

US de Perocão

US de Jabaraí

US de Adalberto Simão Nader

US de Bela Vista

US de Amarelo

US de Rio Claro

US de Reta Grande

US de Camurugi

Centro Municipal de Saúde, Itapebussu

US Roberto Calmon, Centro

US Caic, no Olaria

US de Kubitschek