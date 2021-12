Na tarde desta segunda-feira (20), o presidente da Câmara de Guarapari, vereador Wendel Lima (PTB), colocou em votação a revogação unânime de duas matérias aprovadas no final do ano de 2020, que concediam aumentos salariais aos vereadores, ao prefeito, vice-prefeito e aos secretários municipais, a partir de 2022.

Regime de urgência. O Projeto de Lei nº 270/2021 e o Projeto de Resolução nº 138/2021, ambos de autoria da atual Mesa Diretora do Legislativo, foram votados em regime de urgência nessa sessão de hoje, com o objetivo de derrubar esses aumentos salariais que haviam sido concedidos no final do ano passado, pela Lei nº 4.500/20 e pela Resolução nº 334/20.

O presidente da Câmara comemorou a ação dos vereadores, que entenderam o momento e a importância do projeto. “Com a decisão tomada na tarde de hoje, por todo o colegiado desta Casa de Leis, os salários dos vereadores, do presidente da Câmara, do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais, não receberão nenhum reajuste em 2022 e continuarão a ser pagos nos mesmos moldes determinados pela Resolução nº 001/2012”, afirmou o presidente da Câmara de Guarapari, vereador Wendel Lima (PTB).

Como ficaria. O Projeto de Lei nº 119/2020, aprovado pela outra gestão da Câmara, autorizava o aumento dos salários do prefeito de R$ 13.200 para R$ 16.900, do vice de R$7.200 para R$ 9.000 e dos secretários de R$ 6.900 para R$ 8.900.

Vereadores. Esse projeto ainda autorizava o aumento para o presidente da Câmara, que sairia de um salário de R$ 7.935 para ganhar R$ 11.500 e dos demais vereadores que passariam de R$ 6.900, para ganhar a R$ 8.900.