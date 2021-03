Associação de Jornais e Revistas do Interior do Espírito Santo (ADJORI/ES), emitiu uma nota contra ameaça de bandidos a jornalistas capixabas. O fato aconteceu hoje (2) no Planalto Serrano, na cidade de Serra. Confira a nota completa.

NOTA DE REPÚDIO

A Associação de Jornais e Revistas do Interior do Espírito Santo (ADJORI/ES) – vem a público manifestar total repúdio em defesa dos jornalistas e cinegrafistas, que foram impedidos de trabalhar na manhã desta terça-feira, 02 de março, no bairro Planalto Serrano, no município da Serra.

Os profissionais estavam, no momento da abordagem, fazendo a cobertura de um tiroteio que ocorreu na comunidade na noite de ontem (01), quando foram ameaçados e impedidos de fazer o seu trabalho.

A ADJORI manifesta total repúdio contra esses bandidos que desafiam a nossa democracia, a imprensa e os poderes de segurança, querendo impor o terror na comunidade e nos capixabas.

Esperamos uma manifestação e uma ação tanto do governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, quanto da Guarda Municipal da Serra, para que esses bandidos sejam identificados e punidos com o rigor da Lei.