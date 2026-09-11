Trabalhadores dos Correios entram em greve por tempo indeterminado; veja o impacto no ES

Os trabalhadores dos Correios iniciaram uma greve por tempo indeterminado na noite desta quinta-feira (10), às 22h, após o encerramento sem acordo das rodadas de negociação salarial e benefícios. A paralisação foi aprovada em assembleias realizadas em diversos estados, incluindo a base do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do Espírito Santo (Sintect-ES).
Para conter os transtornos causados pelo movimento grevista, a direção dos Correios no Espírito Santo informou que as agências capixabas manterão o atendimento regular ao público.
Plano de Contingência no Espírito Santo
Visando reduzir o impacto na prestação de serviços, como atrasos em triagens e distribuições de encomendas, a empresa colocou em prática o Plano de Continuidade de Negócios no Estado.
Remanejamento de Pessoal: Remanejamento de equipes administrativas e operacionais para postos críticos.
Reforço Operacional: Horários extraordinários e apoio logístico emergencial para garantir a entrega de cartas e mercadorias.
Funcionamento de Agências: Guichês de atendimento e postos de postagem continuam abertos em todo o ES.
Divergências na Pauta Trabalhista
A principal divergência entre a Federação dos Trabalhadores (Findect) e a direção da estatal reside nas regras do plano de saúde dos empregados, aposentados e dependentes. A categoria acusa a empresa de tentar alterar o modelo de custeio da assistência médica, o que encareceria o benefício para os trabalhadores.
Por outro lado, a gestão dos Correios argumenta que apresentou uma proposta robusta, que contempla 78 das 80 cláusulas do acordo coletivo vigente. Entre as ofertas recusadas pelos sindicatos estão o reajuste de 100% da inflação (medida pelo INPC) sobre salários e benefícios, retroativo a 1º de agosto, e a manutenção da assistência à saúde nos moldes atuais.
Resumo da Paralisação
|Parâmetro
|Detalhes no ES / Brasil
|Início da Greve
|Quinta-feira, 10 de setembro, às 22h
|Atendimento em Agências no ES
|Mantido de forma presencial em todo o Estado
|Ações de Mitigação
|Plano de Continuidade de Negócios (remanejamento de frota e pessoal)
|Principais Impasses
|Alterações no plano de saúde e reposição salarial
|Proposta da Empresa
|100% do INPC sobre salários e benefícios + manutenção do plano
|Adesão Nacional
|Aprovada em assembleias no ES, SP, RJ, MG, BA, PR, RS, SC e outros 26 sindicatos