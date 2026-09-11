Trabalhadores dos Correios entram em greve por tempo indeterminado; veja o impacto no ES

Os trabalhadores dos Correios iniciaram uma greve por tempo indeterminado na noite desta quinta-feira (10), às 22h, após o encerramento sem acordo das rodadas de negociação salarial e benefícios. A paralisação foi aprovada em assembleias realizadas em diversos estados, incluindo a base do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do Espírito Santo (Sintect-ES).

Para conter os transtornos causados pelo movimento grevista, a direção dos Correios no Espírito Santo informou que as agências capixabas manterão o atendimento regular ao público.

Plano de Contingência no Espírito Santo

Visando reduzir o impacto na prestação de serviços, como atrasos em triagens e distribuições de encomendas, a empresa colocou em prática o Plano de Continuidade de Negócios no Estado.

Remanejamento de Pessoal: Remanejamento de equipes administrativas e operacionais para postos críticos.

Reforço Operacional: Horários extraordinários e apoio logístico emergencial para garantir a entrega de cartas e mercadorias.

Funcionamento de Agências: Guichês de atendimento e postos de postagem continuam abertos em todo o ES.

Divergências na Pauta Trabalhista

A principal divergência entre a Federação dos Trabalhadores (Findect) e a direção da estatal reside nas regras do plano de saúde dos empregados, aposentados e dependentes. A categoria acusa a empresa de tentar alterar o modelo de custeio da assistência médica, o que encareceria o benefício para os trabalhadores.

Por outro lado, a gestão dos Correios argumenta que apresentou uma proposta robusta, que contempla 78 das 80 cláusulas do acordo coletivo vigente. Entre as ofertas recusadas pelos sindicatos estão o reajuste de 100% da inflação (medida pelo INPC) sobre salários e benefícios, retroativo a 1º de agosto, e a manutenção da assistência à saúde nos moldes atuais.

Resumo da Paralisação