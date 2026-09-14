Luto no motocross capixaba: piloto de 22 anos morre em acidente durante prova no ES

O piloto de motocross Maurício Silva, de 22 anos, morreu após sofrer um grave acidente durante um evento esportivo do tipo “trilhão”, realizado neste domingo (13), no município de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo.

De acordo com informações de testemunhas, o jovem perdeu o controle da motocicleta e caiu gravemente logo após transpor uma rampa de salto localizada na reta final do percurso da prova.

Atendimento de Emergência e Constatação do Óbito

A equipe de socorristas e profissionais de resgate que já atuavam na cobertura médica do evento realizou o atendimento imediato ao competidor no local da queda. Contudo, devido à severidade dos ferimentos, a morte do atleta foi constatada ainda na pista.

Integrantes do Corpo de Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá também foram acionados para prestar apoio à ocorrência e auxiliar no isolamento do perímetro.

Perícia Técnica e Investigação

A Perícia Técnica da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo foi acionada para realizar os levantamentos de praxe, analisar as condições da pista e recolher dados que ajudem a esclarecer as circunstâncias do acidente.

Após a conclusão do trabalho pericial no local, o corpo do jovem piloto foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) para a realização dos exames necroscópicos antes da liberação para a família.

Resumo da Ocorrência