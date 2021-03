O homem, morador de Guarapari, foi encontrado morto no chão de uma rua no bairro Nova Jerusalém, em Anchieta. A Polícia Militar foi chamada ao local, onde aguardam a perícia da Polícia Civil e o Instituto Médico Legal, que irá retirar o corpo da vítima.

Segundo moradores do bairro, na madrugada, por volta das 2 horas, foram escutados diversos gritos vindos do local, onde encontraram o homem coberto de sangue, devido às facadas que recebeu. Posteriormente, quando os militares chegaram, a vítima foi identificada como Graciano Carvalho dos Santos, morador de Guarapari.

Mesmo morando em outra cidade, Graciano estava sempre em Anchieta trabalhando com materiais recicláveis, coletando latinhas e papelão, afirmaram conhecidos do homem.

O suspeito de cometer o assassinato contra o coletor de recicláveis foi preso pela Polícia Militar ainda na manhã desta terça-feira (02), e aguarda na 10ª Delegacia Regional de Anchieta, onde será fichado e aguardará decisão sobre custódia.

A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.