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Às vésperas de julgamento, Moraes critica Mendonça por ‘escolha seletiva’ de provas e exige fim do sigilo do caso Master

A quatro dias da sessão plenária que definirá seu futuro na Corte, ministro alega retenção de 180 documentos e aponta prejuízo à defesa

A quatro dias da sessão plenária que vai decidir se o Supremo Tribunal Federal (STF) abre um inquérito formal ou arquiva o procedimento investigativo contra o ministro Alexandre de Moraes, o magistrado apresentou uma dura representação à Presidência da Corte. No documento, Moraes acusa o relator do caso, ministro André Mendonça, de promover uma “escolha seletiva” na divulgação de provas e exige o levantamento imediato do sigilo de todos os processos relacionados à Operação Compliance Zero.

A apuração mira as conexões entre Moraes e o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro. Entre as suspeitas citadas em relatórios investigativos estão pedidos de intervenção junto ao Ministério Público e à Polícia Federal, negociações contratuais milionárias envolvendo familiares do ministro e concessão de cartões de crédito corporativos de alto limite.

Críticas ao Manuseio das Provas e Fracionamento

Em ofício enviado ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, Alexandre de Moraes argumentou que o levantamento de sigilo de apenas 15 procedimentos deixou de fora documentos cruciais para sua defesa, criando um cenário de cerceamento de informações.

  • Ocultação de Documentos: Segundo Moraes, mesmo nas petições tornadas públicas, pelo menos 180 documentos continuam sob sigilo, o que inviabilizaria a análise detalhada da instrução probatória.

  • Prejuízo à Análise: O ministro sustenta que houve um “julgamento fracionado” dos autos, somado a um “direcionamento subjetivo” por parte do relator para definir quais peças seriam entregues aos demais integrantes do plenário.

Intervenção da Presidência e Suspensão de Apurações

A reação de Moraes ocorre em um momento de acentuada tensão interna no tribunal. Na quarta-feira (9), o presidente da Corte, Edson Fachin, determinou a suspensão de todas as investigações em curso contra ministros do STF, avocando os procedimentos para a Presidência.

Ao fundamentar a decisão, Fachin alertou para a existência de um “quadro de conflitos e sobreposições processuais que configuram grave lesão à ordem pública e à integridade do Tribunal”, provocado pela emissão de decisões monocráticas sucessivas e conflitantes entre os integrantes da própria Corte. O Plenário do STF avaliará o futuro da petição na próxima terça-feira (15).

Resumo do Impasse Jurídico

ParâmetroDetalhes
Ponto CentralApuração de relação entre Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro
Data do JulgamentoTerça-feira, 15 de setembro
Reclamação de MoraesFalta de transparência total e retenção de 180 documentos por André Mendonça
Ação de FachinSuspensão de apurações contra ministros e centralização dos casos na Presidência
Decisão PendenteAbertura de inquérito formal ou arquivamento do processo pelo Plenário

Arquivado em:

Destaque, Geral, Política

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