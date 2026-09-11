“Estelionatário do Amor”, homem de 37 anos é preso em Marataízes acusado de estupro e cárcere privado

A Polícia Civil do Espírito Santo efetuou a prisão de um homem de 37 anos, conhecido publicamente pelo apelido de “Estelionatário do Amor”, na tarde de quinta-feira (10), no município de Marataízes, litoral sul do estado. O investigado possuía um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, pelos crimes de estupro e cárcere privado.

A captura foi realizada por agentes da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, após ações de inteligência que identificaram o paradeiro do suspeito. Segundo as investigações, ele utilizava o litoral capixaba como refúgio para tentar escapar do cumprimento da ordem judicial fluminense.

Histórico de Golpes Financeiros e Violência

Além das acusações de abuso e restrição de liberdade que motivaram a ordem de prisão, o suspeito acumula passagens e investigações relacionadas a golpes financeiros.

Perfil dos Crimes: O investigado aproximava-se de mulheres desenvolvendo laços afetivos e relacionamentos amorosos para, posteriormente, aplicar fraudes financeiras contra as vítimas.

Apreensão sem Resistência: De acordo com o delegado titular da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, Edson Lopes Junior, o homem foi abordado após o cruzamento de dados de inteligência e não ofereceu resistência no momento da prisão.

Procedimentos e Transferência Interestadual

Após o cumprimento do mandado, o detido foi conduzido à sede da Delegacia Regional e, em seguida, transferido para o Centro de Triagem do sistema prisional capixaba.

Ele permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, aguardando a autorização para o recâmbio interestadual, onde responderá formalmente aos processos de estupro, cárcere privado e estelionato.

Resumo da Ocorrência