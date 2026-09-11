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“Estelionatário do Amor”, homem de 37 anos é preso em Marataízes acusado de estupro e cárcere privado

Investigado de 37 anos, que tentava se esconder no litoral capixaba, possui mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Rio de Janeiro.

A Polícia Civil do Espírito Santo efetuou a prisão de um homem de 37 anos, conhecido publicamente pelo apelido de “Estelionatário do Amor”, na tarde de quinta-feira (10), no município de Marataízes, litoral sul do estado. O investigado possuía um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, pelos crimes de estupro e cárcere privado.

A captura foi realizada por agentes da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, após ações de inteligência que identificaram o paradeiro do suspeito. Segundo as investigações, ele utilizava o litoral capixaba como refúgio para tentar escapar do cumprimento da ordem judicial fluminense.

Histórico de Golpes Financeiros e Violência

Além das acusações de abuso e restrição de liberdade que motivaram a ordem de prisão, o suspeito acumula passagens e investigações relacionadas a golpes financeiros.

  • Perfil dos Crimes: O investigado aproximava-se de mulheres desenvolvendo laços afetivos e relacionamentos amorosos para, posteriormente, aplicar fraudes financeiras contra as vítimas.

  • Apreensão sem Resistência: De acordo com o delegado titular da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, Edson Lopes Junior, o homem foi abordado após o cruzamento de dados de inteligência e não ofereceu resistência no momento da prisão.

Procedimentos e Transferência Interestadual

Após o cumprimento do mandado, o detido foi conduzido à sede da Delegacia Regional e, em seguida, transferido para o Centro de Triagem do sistema prisional capixaba.

Ele permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, aguardando a autorização para o recâmbio interestadual, onde responderá formalmente aos processos de estupro, cárcere privado e estelionato.

Resumo da Ocorrência

ParâmetroDetalhes
SuspeitoHomem de 37 anos (“Estelionatário do Amor”)
Local da PrisãoMarataízes, Litoral Sul do Espírito Santo
Órgão Responsável9ª Delegacia Regional de Itapemirim (PCES)
Origem do MandadoJustiça do Estado do Rio de Janeiro
Crimes CitadosEstupro, cárcere privado e golpes financeiros em relacionamentos
Status AtualCustodiado no sistema prisional aguardando transferência para o RJ

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Polícia

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