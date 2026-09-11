Samarco repassa R$ 421 milhões a 45 municípios da Bacia do Rio Doce

A Samarco realiza, nesta sexta-feira (11), o repasse de R$ 421 milhões a 45 municípios da Bacia do Rio Doce. O valor corresponde à primeira parcela dos Termos de Investimentos Estruturantes firmados voluntariamente pela empresa com as prefeituras. Ao todo, os acordos preveem investimentos de R$ 2,1 bilhões, que serão destinados ao longo dos próximos anos para apoiar projetos voltados ao desenvolvimento dos territórios.

Os recursos poderão ser aplicados pelos municípios em áreas consideradas prioritárias pelas próprias administrações, como saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade de vida da população.

A aplicação dos valores deverá seguir regras de governança, prestação de contas e acompanhamento pelos órgãos competentes e pelas comunidades, de acordo com os compromissos estabelecidos nos termos firmados entre a Samarco e os municípios.

Segundo a diretora de Sustentabilidade, Relações Governamentais e Comunicação da Samarco, Mariana Lisbôa, o repasse reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento das cidades que integram a Bacia do Rio Doce.

“A Samarco segue empenhada em contribuir para a construção de soluções que gerem benefícios duradouros para os territórios onde atua. Este repasse representa mais um passo nesse compromisso e busca apoiar projetos estruturantes definidos pelos próprios municípios para atender às suas prioridades de desenvolvimento”, afirmou.

Os Termos de Investimentos Estruturantes contemplam 45 municípios e estabelecem repasses em diferentes parcelas ao longo dos próximos anos, conforme os compromissos assumidos entre a empresa e as administrações municipais.

A expectativa é que os recursos contribuam para a execução de projetos capazes de gerar impactos de longo prazo nos municípios, fortalecendo setores essenciais e iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e social da região.