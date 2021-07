Saúde com informações atualizadas em tempo real. Esse será o novo cenário em Anchieta, com a utilização de tablets pelos agentes comunitários de saúde. A Prefeitura de Anchieta, por meio da secretaria de Saúde iniciou na última sexta-feira (16) a entrega dos equipamentos aos profissionais.

A medida irá disponibilizar aos 60 agentes comunitários um tablet interligado a um sistema municipal de informações da saúde dos cidadãos. Dessa forma, durante as visitas, os profissionais irão alimentar em tempo real o sistema, fornecendo informações atualizadas ao banco de dados.

Conforme a titular da pasta, Cristiane Feitosa, os equipamentos irão facilitar a vida dos agentes e fornecer dados mais completos sobre as famílias de Anchieta, com isso, planejar políticas públicas mais efetivas. “Com esse moderno instrumento de trabalho proporcionaremos aos profissionais condições de captar, registrar e informar dados para elaboração de bancos de dados e indicadores demográficos e de saúde, permitindo o planejamento e a implementação de efetivas políticas públicas para a saúde e outras áreas”, disse a secretária.

Para o prefeito Fabrício Petri, que participou da entrega simbólica, os tablets vieram para facilitar a visita domiciliar dos agentes e modernizar o sistema de informações do município. “O investimento na tecnologia da informação vai subsidiar a gestão dos serviços de saúde e o mais importante, permitir ações mais acertadas para garantir o acesso do cidadão aos serviços de saúde”.

Com esse novo sistema, os agentes não irão mais precisar transferir do papel para o as informações colhidas durante as visitas domiciliares. Todos os profissionais serão capacitados quanto a utilização e o manuseio do equipamento.