Policiais Militares do 10º batalhão realizaram prisões e apreensões neste fim de semana no município de Guarapari. Na noite de domingo (18), por volta das 20h, os policiais realizaram patrulhamento preventivo no bairro Camurugi quando ouviram disparos de arma de fogo. Os militares conseguiram identificar o local e realizaram a abordagem policial na propriedade.

Após buscas no imóvel foi localizado 47 buchas grandes de substância similar a maconha, 9 buchas menores, 3 pedaços de tamanho mediano e 1 pedaço maior da substância mencionada, 6 munições de calibre .38, 1 munições de calibre .22, 1 balança de precisão, 1 faca para cortar maconha, 1 espingarda de fabricação caseira calibre .36 adaptada para .380 e 1 revólver de fabricação caseira calibre .12. Um homem de 54 anos foi detido em posse dos materiais.

Na tarde de sábado (17), por volta das 15h, durante uma fiscalização de trânsito foi constatado que uma motocicleta se encontrava com restrição de furto/roubo. O indivíduo que conduzia o veículo foi encaminhado à delegacia e a moto foi removida ao pátio.

Durante a noite, por volta das 22h, um indivíduo foi detido em posse de um simulacro de arma de fogo. A ação ocorreu no bairro Adalberto Simão Nader enquanto os militares estavam atendendo uma solicitação de ameaça.

Os detidos foram encaminhados para a delegacia local juntamente com os materiais apreendidos.