O Governo do Estado segue realizando o maior investimento da história no município de Vila Velha. Neste sábado (17), o governador Renato Casagrande assinou a Ordem de Serviço para obras de galerias de macrodrenagem no bairro Cobilândia.

Além disso, foi anunciado o projeto para construção da galeria-dique e Parque Linear do Canal Marinho, incluindo Sistema de Comportas. O investimento total é de R$ 47,7 milhões nas duas intervenções. Casagrande também visitou as obras de Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP’S) que estão sendo realizadas no município.

“Desde meu primeiro mandato eu vinha buscando um projeto que resolvesse o problema da macrodrenagem em Vila Velha e Cariacica. Todo esse investimento é com recursos do Governo do Estado. Para nós, fazer essas obras é transformar a vida das pessoas. Quando você tira o alagamento e urbaniza o local, você leva qualidade de vida para as pessoas, que começam a melhorar seus imóveis, e qualifica a região. Estamos dando um salto para o futuro nessas duas cidades”, afirmou o governador.

Casagrande destacou ainda a importância dessas obras para os moradores. “Estamos enfrentando com audácia um problema que nunca foi enfrentado antes. Para que possamos melhorar a vida dessas pessoas. O trabalho muda a vida das pessoas. É o que estamos fazendo aqui, mudando a história dessa região”, pontuou.

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ressaltou o compromisso do Governo do Estado na melhoria da qualidade de vida da população. “Quero parabenizar o governador que está enfrentando o problema dos alagamentos de Vila Velha. A união dá resultado e hoje temos seis novas estações de bombeamento somente em Vila Velha. Queremos que o Governo do Estado venha e invista em Vila Velha. Se está difícil investir em outros município, então, venha investir em Vila Velha. Nossa cidade é a que mais ganha investimentos do Governo do Estado”, disse.

Além do município canela-verde, os investimentos também beneficiam a cidade vizinha, Cariacica. “Essas obras estão mudando a cara de Cariacica. Queria agradecer ao governador pela parceria com o nosso município e pelos investimentos que estamos realizando juntos. Cariacica precisa de cuidado e, em parceria com o Governo do Estado, estamos cuidando de cada pedaço dessa cidade”, apontou o prefeito Euclério Sampaio, também presente à solenidade.