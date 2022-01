Uma das comunidades mais charmosas e tradicionais de Guarapari, a aldeia de Perocão, reduto bucólico de pescadores, continua mostrando a força de um importante polo gastronômico da cidade.

Um dos destaques inaugurado há poucos meses na região é o restaurante Jet Mar, que funciona na marina de barcos da Aldeia e foi criada pelo casal Renato Ferraz e Thamires Simões que juntos com o amigo Marcelo Gomes, trouxeram deliciosas iguarias de frutos do mar de uma maneira diferente.

“Como morador do bairro, eu já conhecia o local, que é de um amigo meu. Começamos a conversar sobre criar um restaurante com uma pegada de lounge, por ser de frente ao mar. Conversamos em uma segunda-feira, e no sábado já estávamos recebendo nossos amigos. A ideia ficou mais para uma pegada de frutos do mar, por estarmos localizados na Aldeia de Perocão. Montamos pratos exclusivos na cidade, como a feijoada de frutos do mar, o polvo lagareiro, que é um prato português muito famoso”, conta Renato.

Ao lado de Renato, no comando do restaurante também está a sua namorada e sócia, Thamires Simões. Segundo eles, grande parte da matéria prima para a montagem dos pratos vem dos pescadores que atuam na Aldeia de Perocão.

“Procuramos comprar a matéria prima, que são peixes e frutos do mar aqui com os pescadores da região. Eles conseguem deixar os peixes para nós aqui. Camarão, peixes, polvo. Assim chegam fresco aqui, porque eles chegam do mar e já passam aqui para deixar”, completa Renato.

Experimente. Nossa dica para experimentar são os pratos:

Feijoada de Frutos do Mar – é feito com feijão branco, mexilhões, camarão, polvo, e tem o tempero que é o segredo do chefe. Serve duas pessoas.

Polvo à Lagareiro – é um prato tipicamente português, que leva o polvo inteiro ao forno, afogado no azeite com tomate cereja e batata. Serve duas pessoas.

Serviço: O JetMar Lounge funciona de terça a domingo a partir de 11h. Localizado na Aldeia de Perocão, em Guarapari. (27) 99756.0396 – https://www.facebook.com/jetmarlounge/ – Instagram – @jetmarlounge

Endereço: Rua Ary Fontenelle s/n, Perocão (antiga rua do Estaleiro) próximo a Fábrica de Gelo Reis. Google Maps -> https://goo.gl/maps/VytgPiJHRwULYMVJ8