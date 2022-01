A TV Brasil, rede de televisão pública brasileira, pertencente ao governo federal, através da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), alcançou a melhor posição da história em dezembro de 2021 no Painel Nacional de Televisão (PNT), que apresenta o resultado de mais de 95 emissoras nos 15 mercados medidos pela Kantar Ibope Media.

A TV Brasil em Guarapari é retransmitida pela TV Guarapari, canal com programação de entretenimento e jornalismo e obteve o melhor posicionamento da rede da TV Brasil, o que mostra a evolução da qualidade dos conteúdos ofertados e a importância do canal público nacional, ao levar conteúdo complementar e de qualidade a todas as regiões do país.

19 milhões. No resultado do PNT do mês de dezembro de 2021, é possível verificar a TV Brasil/RNCP entre as seis maiores redes de TV nacionais, com um resultado que representa mais de 19 milhões de telespectadores únicos impactados pela programação especial de verão e festividades de fim de ano, apenas em dezembro.

Séries inéditas e novos horários de programas oferecem o melhor dos conteúdos produzidos, regionais e produções independentes nacionais (adultas e infantis) aos telespectadores que se conectaram à programação de verão da TV Brasil.