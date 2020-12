O Instituto Nacional de Metereologia emitiu um alerta vermelho para cidades dos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (09). Algumas cidades de Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Distrito Federal também estão incluídas nesse aviso. De acordo com o anúncio do INMET, é previsto que a chuva seja superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.

A causa desse mau-tempo é a zona de convergência do atlântico sul, que está propiciando o tempo instável em todo o território capixaba. De acordo com . O Instituto afirma também que há um grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios. As cidades indicadas podem também sofrer grandes deslizamentos de encostas nas áreas de risco.

As recomendações, nesse período, são: