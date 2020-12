O projeto social da Associação Beneficente Adote um Idoso (ABAI) pretende arrecadar este ano, cerca de 4 toneladas de alimentos que serão distribuídos para os idosos que estão em casas de repouso e que não recebem visitas de familiares durante o Natal e em comunidades carentes. Além dos alimentos, serão arrecadados presentes para os idosos.

A fundadora do projeto, Jailza Dias da Costa, criou a ABAI há 8 anos e, no começo, a ação social trabalhava em conjunto com o asilo Cantinho da Dinda e entregava aos idosos roupas, presentes de natal e alimentos. Porém, nos últimos anos, o projeto se transformou em um banco de alimentos e aumentou a área de abrangência, ajudando também comunidades carentes.

“Nós iniciamos esse projeto em 2012, ajudando uma casa de repouso em Guarapari, o Cantinho da Dinda, entregávamos roupas, presentes e alimentos, porém com o tempo nosso projeto aumentou e começamos a ter uma área maior, atuando em comunidades, e como a maioria dos pedidos era de alimentos, nós resolvemos transformar em um banco de alimentos, para focar nisso, porém ajudando com presentes quando for possível”, contou Jailza.

Atualmente a ABAI é inteiramente composta por profissionais da saúde, para que seja possível dar todo o apoio de forma segura para as 100 famílias que são beneficiadas. A equipe conta com uma técnica de enfermagem, uma auxiliar de enfermagem, uma assistente social, uma enfermeira e um psicanalista.

A associação normalmente arrecadava doações com a realização de bazares e campeonatos, porém, devido a pandemia, em 2020 estas ações foram paralisadas e a arrecadação de alimentos reduziu de forma acentuada. Para conseguir atingir a meta de doações, foi acordada uma parceria entre a ABAI, o 10º Batalhão de Polícia Militar e a Igreja Wesleyana de Guarapari.

Graças a esta parceria, as doações agora podem ser feitas no próprio batalhão, na loja Jump do shopping de Guarapari ou nas viaturas da polícia militar, que estarão recolhendo os alimentos mesmo enquanto estiverem realizando patrulhamentos.

“Esse ano, como é a pandemia, muitas pessoas não conseguiram doar alimentos nos pontos de coleta então essa parceria ajudou muito, já que agora poderão doar nos pontos antigos de coleta e também nas viaturas, já que esse ano o comandante autorizou que as pessoas abordem os veículos e entreguem os alimentos”, disse Jailza.

Que continua. “Ano passado nós conseguimos 4 toneladas de alimento e fomos entregar no dia 22 nos bairros que atendemos, como Lameirão, Iguape, Pontal de Santa Mônica, Coroado, Kubistchek, Santa Margarida, São Gabriel, São José Bela Vista e Adalberto Simão Nader, e no asilo no dia 23, onde nós realizamos uma ceia de natal com os idosos e interagimos com eles, já que a família muitas vezes não vai”.

Finalizando com. “É ir lá, conversar, demonstrar carinho afeto, mas devido a pandemia esse ano nós não podemos chegar perto, as enfermeiras vão entregar os presentes, filmar e mandar pra gente, não vamos poder participar igual fazemos todo ano. Nosso maior objetivo é levar a sociedade até eles, para que não se sintam esquecidos”.

As doações podem ser feitas na loja Jump, no shopping Guarapari, Loja Mar e Terra, no bairro Centro, no 10º Batalhão de Polícia Militar e nas viaturas. Ou no disk busque – 99889-2256, onde a equipe da ABAI vai até o local buscar.

Os alimentos e os presentes serão entregues ao Cantinho da Dinda, em Condados, e nos diversos bairros com famílias cadastradas. As entregas irão começar no dia 22, a partir das 9 horas.

Para informações adicionais com a ABAI:

Instagram – ABAI – Adote um idoso

Facebook – Adote um idoso

Conheça os idosos e o que eles pedem: