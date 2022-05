Na última terça-feira (17), o 10º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Guarapari, recebeu a visita dos alunos da Escola Municipal Otacília Borges Figueiredo. Aproximadamente 60 crianças puderam conhecer as instalações da Unidade e seu funcionamento.

A visita aconteceu em dois momentos, contemplando assim as turmas do matutino e vespertino da Escola. Pela manhã iniciou às 09h; e á tarde ás 14h30. Foram apresentadas as atividades desenvolvidas pelas seções, uma apresentação de militares da Seção de Trânsito e uma simulação de abordagem dos militares da Força Tática com o uso do cão Mike. A visita durou cerca de 01h30.

A atividade faz parte do projeto “Conhecendo o 10º Batalhão” que é desenvolvido na Unidade. Também já faz parte dos eventos alusivos a comemoração do 21º aniversário do Unidade, comemorado no próximo dia 13 de junho.

“O 10º Batalhão abre as portas para receber essas crianças com muita alegria. Entendemos a importância desse contato e por conta disso preparamos com carinho várias atrações para recebe-las”, afirmou o tenente-coronel Emerson Caus, comandante do 10º Batalhão.

As visitas vão até dia 30 de junho. Todos os alunos do ensino público municipal participantes do Proerd, Programa Educacional de Resistência às Drogas terão a oportunidade de conhecer o Batalhão de perto. O Programa conta hoje com cinco instrutores atuantes, doze turmas atendidas com uma média de 25 alunos cada, perfazendo um total de aproximadamente 300 alunos matriculados.