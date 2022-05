A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) assinaram o contrato para a realização do Concurso Público para o cargo de Delegado de Polícia. A assinatura ocorreu no último dia (05) e foi divulgada por meio dos canais oficiais da PCES.

O concurso, muito aguardado por candidatos de todo o País, vai ofertar 40 vagas para Delegado de Polícia, com salário inicial de R$ 12.413,15, mais vantagens. A previsão é de que o edital seja publicado até o final do primeiro semestre deste ano e algumas informações já estão disponíveis.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 113,00 e o processo seletivo será composto de sete etapas: prova de questões objetivas; prova escrita (questões); exames de aptidão física de sanidade física e mental e psicotécnico; prova oral; avaliação de títulos; comprovação do tempo mínimo de prática forense ou atividade policial; sindicância de vida pregressa e curso de formação profissional.

Podem se candidatar brasileiros natos ou naturalizados, que tenham concluído o curso superior de bacharel em Direito e tenham, no mínimo, três anos de prática forense ou de atividade policial, em qualquer instituição de Segurança Pública.

O concurso para a função de Delegado de Polícia Civil foi autorizado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, no final do ano passado. O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, destacou a importância deste concurso para a recomposição do efetivo da corporação.

“Nos últimos quatro anos, temos trabalhado para recompor a Polícia Civil do Espírito Santo. O Governo do Estado convocou duas turmas para preenchimento de diversos cargos, investiu na aquisição de equipamentos, armas e viaturas, reformou unidades policiais já existentes e construiu novas. Agora, temos um concurso para Delegado em andamento. Os candidatos devem continuar se preparando e ficar atentos à publicação do edital”, destacou Arruda.