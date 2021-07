O que deixaria um colégio, os professores e equipe pedagógica com a certeza que mesmo em um tempo de intensa pandemia e grandes desafios, que reverberam, também, no ambiente educacional, o conceito de aprendizagem ativa estivesse sendo aplicado e assimilado?

Interação. Essa convicção veio com uma ideia empreendedora dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Americano de Guarapari, que viram a oportunidade de transformar os intervalos das aulas on-line, em um momento para interação e entretenimento.

Rádio. Segundo os idealizadores da Rádio Velho Pan, nome dado pois inicialmente a ideia era tocar apenas música antigas, os alunos Matheus Koch Sabadini e Vitor Ferreira de Almeida, os recreios deixaram de ser um momento obsoleto, e sem interação para ser um momento de descontração e troca de informações musicais.

A coordenadora disciplinar Pricila Simões Santana, apoiadora e incentivadora do projeto, relatou que acompanhando os recreios pode observar a importância daqueles momentos para o emocional dos alunos, que sentiam falta das aulas presenciais, assim como o fortalecimento dos laços de amizade entre eles e a equipe do colégio.

Com a retomada das aulas o projeto está ganhando força e conta com mais quatro alunos, Arthur Carnetti de Araujo, Gabriel Alvarenga Athaide, Nycolas Mendes Barros, e Gustavo Gomes Piumbini, que se revezam entre locução, designer gráfico e outras demandas que estão surgindo com o crescimento do projeto, que agora no sistema híbrido é uma forma de conectar os alunos dos grupos que estão em casa com os grupos que estão no colégio.

“A última semana de aula teve a cobertura da Rádio Velho Pan nos momentos dos recreios, com uma programação totalmente pensada para sairmos para as férias com o coração festivo e grato, de sabermos que a aprendizagem está acontecendo de forma ativa e que atitudes como essa podem ressignificar a educação e possibilitar crescimento amplo e completo para os nossos alunos”, disse a coordenadora, Pricila.