O “Bolsa Alimentação” no valor de R$ 400,00 é entregue a mais de 2 mil famílias em situação de vulnerabilidade social em Itapemirim. Na manhã desta sexta-feira (15), o prefeito Thiago Lopes realizou a entrega simbólica do cartão provisório para o recebimento do auxílio, a ser concedido em duas parcelas de R$ 200,00. O evento reuniu cerca de 500 pessoas em frente ao prédio do Executivo Municipal, no Centro.

“Eu tenho certeza que muitas famílias que estavam com falta do arroz, de feijão, farinha e o óleo, a partir desse cartão vão ter comida dentro de casa”, disse, emocionado, o prefeito Thiago Lopes, ao destacar os desafios que enfrentou para tornar o benefício uma realidade.

E completou: “O trabalho vai continuar. E, a partir do dia 4 de agosto, vamos retomar o programa Vale Feira (Programa Social de Economia Solidária), no valor de R$ 50,00 por semana”, enfatizou, enumerando as várias iniciativas da Administração na área de assistência social.

Após o anúncio do benefício, as famílias foram orientadas a se dirigirem ao Ginásio Municipal de Esportes Renan Alves Gois, no Centro (Vila), para receberem o cartão provisório do benefício. No local, mais de 30 atendentes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasci), além de dezenas de servidores, faziam o trabalho de entrega do benefício e cuidavam da organização.

Moradores aprovam. Moradores aprovaram o auxílio. “É um bom incentivo. Com essa pandemia e a falta de emprego foi uma ajuda muito bem-vinda para o povo que está necessitado”, opinou o aposentado Pedro José Soronenho, 75 anos, de Odin Moreira. “O benefício ajuda muito. A gente precisa”, disse Domingos Pinto, 65 anos, de Campo Acima, com uma família de 9 pessoas.

Para Maria Célia Cardoso, 56 anos, da localidade de Limão, o auxílio ajuda muito. “É uma mão na roda e chegou na hora certa”, confidenciou. “Vai ajudar bem e foi muito boa essa iniciativa”, concordou Marlucia Alvarenga da Silva, 40 anos, também de Limão, sob alegação de que tem uma família com 6 pessoas.