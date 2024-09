Nova Venécia já vive o clima de disputa eleitoral, e a mais recente pesquisa de intenção de votos realizado pelo Portal 27 e pelo Intituto Inquest, revela um cenário competitivo para a Prefeitura. Na liderança, André Fagundes aparece como o favorito, tanto na pesquisa espontânea quanto na estimulada, seguido de perto por Lubiana Barrigueira. Além disso, a avaliação da atual gestão municipal também foi medida, oferecendo uma visão mais ampla do cenário político da cidade.

Votação espontânea: equilíbrio entre Fagundes e Barrigueira

Na sondagem espontânea — quando o eleitor cita o nome de sua preferência sem uma lista de candidatos — André Fagundes lidera com 39,25% das intenções de voto. Lubiana Barrigueira surge logo atrás, com 34,50%. Antônio Emílio, embora figure na disputa, tem 5,00% das menções. Votos brancos ou nulos somam 4,25%, enquanto 17% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

Votação estimulada: Fagundes amplia vantagem

Quando os eleitores são apresentados a uma lista de nomes, a vantagem de André Fagundes cresce. Ele atinge 43,50% das intenções de voto, contra 38,25% de Lubiana Barrigueira. Antônio Emílio, por sua vez, sobe para 8,25%. A parcela de eleitores que declara voto nulo ou branco sobe ligeiramente para 4,75%, enquanto os indecisos ou que não responderam representam 5,25%.

Rejeição: Emílio lidera

A pesquisa também perguntou aos eleitores em quem eles não votariam de jeito nenhum. Antônio Emílio aparece com o maior índice de rejeição, 34,75%, seguido por Lubiana Barrigueira, com 25,75%, e André Fagundes, com 19,25%. No entanto, 15,50% dos entrevistados afirmaram que não rejeitam nenhum dos candidatos, enquanto 4,75% não souberam ou não responderam.

Expectativa de vitória

Independentemente do voto pessoal, 46,50% dos entrevistados acreditam que André Fagundes será o próximo prefeito de Nova Venécia. Lubiana Barrigueira é vista como favorita por 40,25%, enquanto apenas 3,25% apostam em Antônio Emílio. Outros 10% não souberam opinar sobre o possível vencedor.

Avaliação da gestão atual

A pesquisa também investigou a percepção dos eleitores sobre a gestão do atual prefeito de Nova Venécia. Os dados mostram uma avaliação mista: 12,50% dos entrevistados consideram a administração “ótima”, e 29,25% a classificam como “boa”, totalizando 41,75% de avaliação positiva. No entanto, 33% avaliam a gestão como “regular”, enquanto 12% a consideram “ruim” e 10,75% a classificam como “péssima”. Apenas 2,50% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

Com a campanha em curso, os próximos dias serão decisivos para a definição do cenário político na cidade. Fagundes desponta como o nome mais forte, mas a disputa entre ele e Barrigueira segue acirrada, prometendo uma eleição disputada até o final. A percepção da atual administração também pode influenciar o rumo da corrida eleitoral.

Registro. Foram entrevistados 400 eleitores entre os dias 24 e 26 de setembro. A pesquisa está registrada no TSE sob o número ES – 01388/2024, a margem de erro é de 4,9% e o índice de confiança 95%