A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), deflagrou uma operação policial na manhã dessa quinta-feira (26), na localidade conhecida como Morro da Floresta, no bairro Gurigica, em Vitória, que resultou na prisão de um indivíduo de 25 anos, em cumprimento a mandado de prisão pelo crime de homicídio. O crime ocorreu no dia 26 de julho, em Guarapari e vitimou Bruno André da Silva, de 15 anos.

Assim que as viaturas adentraram no bairro, os ‘olheiros’ soltaram diversos fogos de artifício, a fim de alertar os narcotraficantes acerca da presença policial. Com isso, o alvo conseguiu fugir, pelos fundos da casa. No interior da residência do investigado, foram apreendidos aproximadamente 11 quilos de maconha, material para embalo e caderno com contabilidade do tráfico, pertencentes ao alvo.

Fugiu para Vila Velha. Em prosseguimento, a DHPP de Guarapari apurou que o alvo estava escondido no Bairro Vale Encantado, em Vila Velha, também dominado pela facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). Foram realizadas diligências no bairro e identificou a casa onde estava escondido. O alvo foi capturado e com ele foi encontrada uma arma de fogo calibre 9mm.

O conduzido foi autuado em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de calibre restrito, além do cumprimento do mandado de prisão preventiva. Após procedimentos de praxe, foi encaminhado ao Sistema Prisional, permanecendo à disposição da Justiça.