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Após 26 anos de história, Multiplace Mais anuncia pausa e não terá shows no Verão 2027

Após 26 anos ininterruptos, complexo em Meaípe anuncia pausa devido à inflação nos cachês artísticos, concorrência com eventos públicos gratuitos e incertezas climáticas.

O Multiplace Mais, um dos mais tradicionais e emblemáticos complexos de entretenimento do verão no Espírito Santo, não realizará o seu tradicional Festival de Verão na temporada de 2027, em Guarapari. A decisão foi confirmada pelo fundador e proprietário da casa, Bruno Lawall, em comunicado oficial divulgado nesta terça-feira (22).

A medida interrompe uma sequência histórica de 26 anos de temporadas de shows no balneário de Meaípe, marcadas pela passagem dos maiores nomes da música nacional e pelo aquecimento do turismo na Região Metropolitana.

Os Três Pilares da Decisão

No comunicado oficial enviado à imprensa e ao público, Bruno Lawall explicou que a suspensão da grade de eventos foi tomada após rigorosa análise de viabilidade financeira e mercadológica. O empresário destacou três fatores determinantes:

  1. Escalada de Cachês Nacionais: Aumento expressivo e sistemático nos valores cobrados por artistas de grande porte para apresentações no circuito de verão.

  2. Desequilíbrio por Contratações Públicas: A proliferação de shows gratuitos financiados por prefeituras e órgãos públicos com recursos estatais, disputando os mesmos artistas e desestimulando a venda de ingressos para eventos privados.

  3. Riscos e Projeções Climáticas: Previsões meteorológicas que indicam instabilidade e risco de chuvas intensas no período da temporada, elevando a margem de risco para uma operação 100% custeada pela iniciativa privada.

“Quando o poder público entra no mesmo mercado disputando os mesmos artistas e oferecendo esses shows gratuitamente à população, estabelece-se uma concorrência extremamente desigual para o produtor privado. Essa conta está cada vez mais difícil de fechar.”Bruno Lawall, fundador do Multiplace Mais.

“Não É Adeus, É Uma Pausa”

Apesar de cancelar a programação do Verão 2027, Lawall fez questão de ressaltar que a decisão não significa o encerramento definitivo das atividades da casa. O momento é classificado pela direção como uma pausa estratégica até que o mercado de eventos encontre um ponto de equilíbrio financeiro e operacional.

O complexo, fundado no final dos anos 1990, continuará preservado, aguardando condições sustentáveis para o retorno de suas produções exclusivas.

Resumo da Situação do Multiplace Mais

ParâmetroDetalhes e Posicionamento Oficial
EmpreendimentoMultiplace Mais (Meaípe, Guarapari/ES)
Status para o Verão 2027Cancelado / Programação e Festival de Verão suspensos
Histórico26 anos de operação contínua nas temporadas de verão
Causas PrincipaisInflação de cachês, concorrência com verbas públicas e risco climático
Perspectiva FuturaPausa estratégica no calendário; não se trata de encerramento definitivo

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Guarapari

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