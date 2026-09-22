Após 26 anos de história, Multiplace Mais anuncia pausa e não terá shows no Verão 2027

O Multiplace Mais, um dos mais tradicionais e emblemáticos complexos de entretenimento do verão no Espírito Santo, não realizará o seu tradicional Festival de Verão na temporada de 2027, em Guarapari. A decisão foi confirmada pelo fundador e proprietário da casa, Bruno Lawall, em comunicado oficial divulgado nesta terça-feira (22).

A medida interrompe uma sequência histórica de 26 anos de temporadas de shows no balneário de Meaípe, marcadas pela passagem dos maiores nomes da música nacional e pelo aquecimento do turismo na Região Metropolitana.

Os Três Pilares da Decisão

No comunicado oficial enviado à imprensa e ao público, Bruno Lawall explicou que a suspensão da grade de eventos foi tomada após rigorosa análise de viabilidade financeira e mercadológica. O empresário destacou três fatores determinantes:

Escalada de Cachês Nacionais: Aumento expressivo e sistemático nos valores cobrados por artistas de grande porte para apresentações no circuito de verão. Desequilíbrio por Contratações Públicas: A proliferação de shows gratuitos financiados por prefeituras e órgãos públicos com recursos estatais, disputando os mesmos artistas e desestimulando a venda de ingressos para eventos privados. Riscos e Projeções Climáticas: Previsões meteorológicas que indicam instabilidade e risco de chuvas intensas no período da temporada, elevando a margem de risco para uma operação 100% custeada pela iniciativa privada.

“Quando o poder público entra no mesmo mercado disputando os mesmos artistas e oferecendo esses shows gratuitamente à população, estabelece-se uma concorrência extremamente desigual para o produtor privado. Essa conta está cada vez mais difícil de fechar.” — Bruno Lawall, fundador do Multiplace Mais.

“Não É Adeus, É Uma Pausa”

Apesar de cancelar a programação do Verão 2027, Lawall fez questão de ressaltar que a decisão não significa o encerramento definitivo das atividades da casa. O momento é classificado pela direção como uma pausa estratégica até que o mercado de eventos encontre um ponto de equilíbrio financeiro e operacional.

O complexo, fundado no final dos anos 1990, continuará preservado, aguardando condições sustentáveis para o retorno de suas produções exclusivas.

Resumo da Situação do Multiplace Mais