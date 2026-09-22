Amazon abre contratações para novo centro de distribuição em Cariacica; saiba como se candidatar

A Amazon iniciou o processo seletivo para o preenchimento de postos de trabalho no seu novo Centro de Distribuição instalado em Cariacica, na Grande Vitória. A estrutura, que possui cerca de 31 mil metros quadrados de área construída e capacidade para processar mais de 420 mil pacotes por semana, projeta empregar mais de 200 colaboradores diretos em períodos normais e superar a marca de 500 trabalhadores em momentos de alta demanda do varejo, como o Prime Day e a Black Friday.
A operação logística no local é conduzida pela parceira DHL Supply Chain, responsável direta pela contratação e seleção dos profissionais.
Perfil das Vagas e Regiões Contempladas
Neste momento inicial de implantação, a maior concentração de oportunidades está voltada para a área operacional e logística, acompanhando o início da movimentação de cargas. Contudo, a empresa informou que novas posições em diferentes setores administrativos e de suporte serão abertas conforme a maturação da unidade.
Abrangência Geográfica: Os profissionais selecionados atuarão na unidade de Cariacica, mas o recrutamento atrai candidatos residentes em Cariacica, Serra, Vitória, Vila Velha e Viana.
Modelos de Contratação: A maioria das vagas oferecidas é para posições permanentes (regime efetivo). Em datas festivas do e-commerce, o contingente temporário pode representar até 10% do total de colaboradores.
Canais de Inscrição e Oportunidades para Empresas Locais
Os candidatos interessados em integrar a equipe do centro de distribuição podem realizar a inscrição por meio de duas frentes principais:
Parceria com Sines Municipais: Os postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Cariacica e da Serra estão intermediando e divulgando as seleções operacionais.
Plataforma Digital da DHL: Inscrições diretas podem ser realizadas através dos canais oficiais de recrutamento da DHL Supply Chain ou via formulário eletrônico corporativo de seleção.
“Neste momento, a maior concentração de vagas está na área operacional e logística, acompanhando o crescimento da operação. Sempre que surge uma necessidade, avaliamos primeiro fornecedores e alternativas da região.” — Comunicado oficial da Amazon.
Além da geração de postos diretos, a Amazon abriu cadastramento para que empresas e fornecedores do Espírito Santo participem de cotações para a prestação de serviços complementares (transporte, insumos e manutenção), promovendo a integração da cadeia produtiva local.
Ficha Técnica e Dados do Centro de Distribuição em Cariacica
|Parâmetro
|Informações e Metricas Oficiais
|Localização
|Cariacica — Região Metropolitana da Grande Vitória (ES)
|Área Total da Unidade
|Aproximadamente $31.000\text{ m}^2$
|Capacidade de Processamento
|Mais de 420.000 pacotes por semana
|Quadro de Funcionários
|+200 operacionais regulares / +500 em datas de pico
|Empresa Recrutadora
|DHL Supply Chain (parceira operacional da Amazon)
|Áreas de Atuação
|Operação logística, triagem, armazenagem e transporte