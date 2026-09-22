Amazon abre contratações para novo centro de distribuição em Cariacica; saiba como se candidatar

A Amazon iniciou o processo seletivo para o preenchimento de postos de trabalho no seu novo Centro de Distribuição instalado em Cariacica, na Grande Vitória. A estrutura, que possui cerca de 31 mil metros quadrados de área construída e capacidade para processar mais de 420 mil pacotes por semana, projeta empregar mais de 200 colaboradores diretos em períodos normais e superar a marca de 500 trabalhadores em momentos de alta demanda do varejo, como o Prime Day e a Black Friday.

A operação logística no local é conduzida pela parceira DHL Supply Chain, responsável direta pela contratação e seleção dos profissionais.

Perfil das Vagas e Regiões Contempladas

Neste momento inicial de implantação, a maior concentração de oportunidades está voltada para a área operacional e logística, acompanhando o início da movimentação de cargas. Contudo, a empresa informou que novas posições em diferentes setores administrativos e de suporte serão abertas conforme a maturação da unidade.

Abrangência Geográfica: Os profissionais selecionados atuarão na unidade de Cariacica, mas o recrutamento atrai candidatos residentes em Cariacica, Serra, Vitória, Vila Velha e Viana .

Modelos de Contratação: A maioria das vagas oferecidas é para posições permanentes (regime efetivo). Em datas festivas do e-commerce, o contingente temporário pode representar até 10% do total de colaboradores.

Canais de Inscrição e Oportunidades para Empresas Locais

Os candidatos interessados em integrar a equipe do centro de distribuição podem realizar a inscrição por meio de duas frentes principais:

Parceria com Sines Municipais: Os postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Cariacica e da Serra estão intermediando e divulgando as seleções operacionais. Plataforma Digital da DHL: Inscrições diretas podem ser realizadas através dos canais oficiais de recrutamento da DHL Supply Chain ou via formulário eletrônico corporativo de seleção.

“Neste momento, a maior concentração de vagas está na área operacional e logística, acompanhando o crescimento da operação. Sempre que surge uma necessidade, avaliamos primeiro fornecedores e alternativas da região.” — Comunicado oficial da Amazon.

Além da geração de postos diretos, a Amazon abriu cadastramento para que empresas e fornecedores do Espírito Santo participem de cotações para a prestação de serviços complementares (transporte, insumos e manutenção), promovendo a integração da cadeia produtiva local.

Ficha Técnica e Dados do Centro de Distribuição em Cariacica