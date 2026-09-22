Síndrome de Down: Pesquisa japonesa avança na biotecnologia celular ao corrigir trissomia do cromossomo 21

Pesquisadores no Japão alcançaram um marco na engenharia genética ao conseguir remover uma das três cópias do cromossomo 21 em células humanas em cultura. A alteração genética — conhecida como trissomia 21 — é a causa biológica associada à síndrome de Down. O feito, publicado na prestigiada revista científica PNAS Nexus, foi obtido por meio da ferramenta de edição de precisão CRISPR-Cas9.

Em condições normais, o cariótipo humano possui duas cópias de cada um dos 23 pares de cromossomos. No estudo, os cientistas desenharam uma estratégia molecular capaz de reconhecer especificamente a cópia excedente e efetuar cortes direcionados no DNA, induzindo a célula a descartar o material cromossômico extra.

Ensaios em Laboratório e Desafios de Precisão

Os testes foram conduzidos em células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs) e em fibroblastos. Para ampliar a eficiência da remoção, a equipe reduziu temporariamente a atividade de genes celulares envolvidos na reparação natural do DNA:

Efeitos Observados: Após a eliminação da cópia excedente, as células tratadas apresentaram normalização na expressão de diversos genes e recuperação de características padrão.

Alertas do Estudo: A supressão do mecanismo de reparo do DNA elevou a taxa de alterações genéticas indesejadas (efeitos fora do alvo ou off-target), evidenciando o principal obstáculo técnico para a segurança do procedimento.

Sem Aplicação Clínica Imediata

Os autores da pesquisa e a comunidade científica enfatizam que o trabalho consiste estritamente em uma prova de conceito em nível celular. O procedimento não envolveu testes em animais nem ensaios clínicos em seres humanos, e não representa uma cura ou tratamento disponível para a síndrome de Down.

Novos estudos multidisciplinares serão necessários nos próximos anos para avaliar a viabilidade técnica, a precisão molecular e a segurança ética e biológica de eventual aplicação do método em organismos vivos.

Resumo da Pesquisa Científica com CRISPR-Cas9