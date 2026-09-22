Tragédia em SC: destroços do helicóptero de Rick Sollo são encontrados e bombeiros confirmam 5 mortes

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) confirmou, no início da tarde desta terça-feira (22), a localização dos destroços do helicóptero Bell 430 (prefixo PP-MGR) que estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (21). A corporação informou que não há sobreviventes e que cinco corpos foram localizados no ponto do acidente, na região serrana do Estado.
A bordo da aeronave estavam o cantor sertanejo Rick Sollo (59 anos, integrante da dupla Rick & Renner), o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto. A identidade da quinta vítima encontrada no local passará por verificação da Polícia Científica.
Condições do Acidente e Operação de Resgate
A aeronave havia decolado na manhã de segunda-feira de Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, com destino a São Joaquim. O contato foi perdido enquanto o helicóptero sobrevoava o município de Urubici sob condições meteorológicas severas, marcadas por chuvas intensas, fortes rajadas de vento e denso nevoeiro na região de montanha.
As operações de busca mobilizaram equipes da Força Aérea Brasileira (FAB), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil ao longo de 24 horas de varredura intensa por terra e pelo ar, utilizando aeronaves e drones térmicos.
Aeronave e Perícia Técnica
O helicóptero envolvido no acidente é um modelo Bell 430, fabricado em 2001, pertencente à empresa JTA Empreendimentos e Urbanismo e cedido em caráter de amizade ao cantor e ao empresário.
De acordo com registros atualizados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave encontrava-se em situação regular de navegabilidade, com certificação válida até agosto de 2027. Investagadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para periciar o local do impacto e determinar as causas do acidente.
Resumo da Ocorrência e Vítimas Confirmadas
|Parâmetro
|Detalhes Oficiais do Acidente
|Localização dos Destroços
|Região rural de Urubici, Serra Catarinense (SC)
|Status Oficial
|Aeronave localizada; 5 óbitos confirmados (sem sobreviventes)
|Vítimas Identificadas
|Rick Sollo (cantor), Bruno Avelar (empresário), Paulo Soares (videomaker) e piloto
|Aeronave
|Bell 430 — Prefixo PP-MGR (JTA Empreendimentos)
|Órgãos Envolvidos
|CBMSC, FAB, Polícia Militar, Polícia Científica e Cenipa