Vital 2026 muda de horário e terá trios elétricos no fim da tarde em Vitória

Em 2026, a folia no Vital começará mais cedo. Os portões do Sambão do Povo serão abertos às 16h30 nos dias 10 e 11 de outubro, permitindo que o público acompanhe a passagem dos trios elétricos ainda no fim da tarde. A mudança no formato visa criar um novo momento de encontro entre o público e as atrações ao pôr do sol.
Com o tema “Chame Gente” — clássico de Moraes Moreira em homenagem ao Carnaval da Bahia e aos pioneiros Dodô e Osmar —, o evento reúne os principais nomes do axé e do entretenimento baiano.
Atrações dos Trios Elétricos
A programação dos trios elétricos está dividida entre o sábado e o domingo, com destaque para a despedida do vocalista Felipe Pezzoni à frente da Banda Eva em solo capixaba:
Sábado (10 de outubro): Leo Santana, Durval Lelys e Tomate.
Domingo (11 de outubro): Bell Marques (com sucessos como “Diga Que Valeu” e “Cabelo Raspadinho”), Xanddy Harmonia e Banda Eva.
Programação Exclusiva dos Camarotes
Além do circuito dos trios no Sambódromo, os quatro camarotes oficiais da micareta contam com line-ups próprios para cada dia de evento:
Camarote Na Vista:
Sábado (10): Pontifexx, Rafa & Pipo Marques e DJs Locos.
Domingo (11): Jammil, Ariel B, Cat Dealers, André Lellis e Alexandre Peixe.
Camarote Muvuka:
Sábado (10): MC Maneirinho, Nanzin e Chemical Surf.
Camarote Fervô:
Sábado (10): Chemical Surf, MC Maneirinho e Erick Vilar.
Domingo (11): É o Tchan e DJ Fran Albuquerque.
Camarote Pega no Cavaco convida Mãe Joana:
Domingo (11): É o Tchan.
Serviço do Evento
Evento: Vital 2026 – Chame Gente
Datas: 10 e 11 de outubro de 2026
Local: Sambão do Povo (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória – ES)
Abertura dos Portões: 16h30
Vendas Online: Plataforma Blueticket
Ponto de Venda Físico: Loja Democrata (Shopping Vitória)
Quadro Geral das Atrações do Vital 2026
|Dia
|Espaço / Setor
|Atrações Confirmadas
|Sábado (10/10)
|Trios Elétricos
|Leo Santana, Durval Lelys e Tomate
|Sábado (10/10)
|Camarotes
|Pontifexx, Rafa & Pipo, MC Maneirinho, Chemical Surf e Erick Vilar
|Domingo (11/10)
|Trios Elétricos
|Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva
|Domingo (11/10)
|Camarotes
|Jammil, Cat Dealers, É o Tchan, Ariel B, André Lellis e Alexandre Peixe