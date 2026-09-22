Vital 2026 muda de horário e terá trios elétricos no fim da tarde em Vitória

Em 2026, a folia no Vital começará mais cedo. Os portões do Sambão do Povo serão abertos às 16h30 nos dias 10 e 11 de outubro, permitindo que o público acompanhe a passagem dos trios elétricos ainda no fim da tarde. A mudança no formato visa criar um novo momento de encontro entre o público e as atrações ao pôr do sol.

Com o tema “Chame Gente” — clássico de Moraes Moreira em homenagem ao Carnaval da Bahia e aos pioneiros Dodô e Osmar —, o evento reúne os principais nomes do axé e do entretenimento baiano.

Atrações dos Trios Elétricos

A programação dos trios elétricos está dividida entre o sábado e o domingo, com destaque para a despedida do vocalista Felipe Pezzoni à frente da Banda Eva em solo capixaba:

Sábado (10 de outubro): Leo Santana, Durval Lelys e Tomate.

Domingo (11 de outubro): Bell Marques (com sucessos como “Diga Que Valeu” e “Cabelo Raspadinho”), Xanddy Harmonia e Banda Eva.

Programação Exclusiva dos Camarotes

Além do circuito dos trios no Sambódromo, os quatro camarotes oficiais da micareta contam com line-ups próprios para cada dia de evento:

Camarote Na Vista: Sábado (10): Pontifexx, Rafa & Pipo Marques e DJs Locos.

Domingo (11): Jammil, Ariel B, Cat Dealers, André Lellis e Alexandre Peixe. Camarote Muvuka: Sábado (10): MC Maneirinho, Nanzin e Chemical Surf. Camarote Fervô: Sábado (10): Chemical Surf, MC Maneirinho e Erick Vilar.

Domingo (11): É o Tchan e DJ Fran Albuquerque. Camarote Pega no Cavaco convida Mãe Joana: Domingo (11): É o Tchan.

Serviço do Evento

Evento: Vital 2026 – Chame Gente

Datas: 10 e 11 de outubro de 2026

Local: Sambão do Povo (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória – ES)

Abertura dos Portões: 16h30

Vendas Online: Plataforma Blueticket

Ponto de Venda Físico: Loja Democrata (Shopping Vitória)

Quadro Geral das Atrações do Vital 2026