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Vital 2026 muda de horário e terá trios elétricos no fim da tarde em Vitória

Festa no Sambódromo será nos dias 10 e 11 de outubro com Leo Santana, Bell Marques, Xanddy Harmonia e grande elenco do axé music.

Em 2026, a folia no Vital começará mais cedo. Os portões do Sambão do Povo serão abertos às 16h30 nos dias 10 e 11 de outubro, permitindo que o público acompanhe a passagem dos trios elétricos ainda no fim da tarde. A mudança no formato visa criar um novo momento de encontro entre o público e as atrações ao pôr do sol.

Com o tema “Chame Gente” — clássico de Moraes Moreira em homenagem ao Carnaval da Bahia e aos pioneiros Dodô e Osmar —, o evento reúne os principais nomes do axé e do entretenimento baiano.

Atrações dos Trios Elétricos

A programação dos trios elétricos está dividida entre o sábado e o domingo, com destaque para a despedida do vocalista Felipe Pezzoni à frente da Banda Eva em solo capixaba:

  • Sábado (10 de outubro): Leo Santana, Durval Lelys e Tomate.

  • Domingo (11 de outubro): Bell Marques (com sucessos como “Diga Que Valeu” e “Cabelo Raspadinho”), Xanddy Harmonia e Banda Eva.

Programação Exclusiva dos Camarotes

Além do circuito dos trios no Sambódromo, os quatro camarotes oficiais da micareta contam com line-ups próprios para cada dia de evento:

  1. Camarote Na Vista:

    • Sábado (10): Pontifexx, Rafa & Pipo Marques e DJs Locos.

    • Domingo (11): Jammil, Ariel B, Cat Dealers, André Lellis e Alexandre Peixe.

  2. Camarote Muvuka:

    • Sábado (10): MC Maneirinho, Nanzin e Chemical Surf.

  3. Camarote Fervô:

    • Sábado (10): Chemical Surf, MC Maneirinho e Erick Vilar.

    • Domingo (11): É o Tchan e DJ Fran Albuquerque.

  4. Camarote Pega no Cavaco convida Mãe Joana:

    • Domingo (11): É o Tchan.

Serviço do Evento

  • Evento: Vital 2026 – Chame Gente

  • Datas: 10 e 11 de outubro de 2026

  • Local: Sambão do Povo (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória – ES)

  • Abertura dos Portões: 16h30

  • Vendas Online: Plataforma Blueticket

  • Ponto de Venda Físico: Loja Democrata (Shopping Vitória)

Quadro Geral das Atrações do Vital 2026

DiaEspaço / SetorAtrações Confirmadas
Sábado (10/10)Trios ElétricosLeo Santana, Durval Lelys e Tomate
Sábado (10/10)CamarotesPontifexx, Rafa & Pipo, MC Maneirinho, Chemical Surf e Erick Vilar
Domingo (11/10)Trios ElétricosBell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva
Domingo (11/10)CamarotesJammil, Cat Dealers, É o Tchan, Ariel B, André Lellis e Alexandre Peixe

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Grande Vitória

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