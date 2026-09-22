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Primavera começa sob a influência do El Niño mais intenso da história

Dados da NOAA apontam aquecimento recorde no Pacífico Equatorial; estação trará seca no Norte/Nordeste, excesso de chuvas no Sul e calor acima da média no Sudeste.

A primavera começa oficialmente nesta terça-feira (22), às 21h05 (horário de Brasília), estendendo-se até 21 de dezembro sob a influência do que meteorologistas e agências internacionais classificam como o El Niño mais intenso da história.

A Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) confirmou que a temperatura da superfície do Oceano Pacífico Equatorial atingiu os maiores patamares já registrados desde o início das medições modernas. O cenário supera marcas de grandes eventos do passado, como o registrado na primavera de 2023 — período em que o Brasil bateu recordes históricos de calor, como os 44,8 °C registrados em Araçuaí (MG).

Distribuição das Chuvas por Região

A atuação de um El Niño de forte intensidade reconfigura o padrão de precipitação e a distribuição da umidade no país ao longo do trimestre de outubro a dezembro, segundo boletim conjunto do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe):

  • Região Sul e Sul de São Paulo: Expectativa de chuva muito acima da média. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, os volumes acumulados podem ultrapassar a média histórica em até 200 mm, elevando o risco de enchentes e temporais severos.

  • Espírito Santo, Sudeste e Centro-Oeste: Tendência de déficit de chuva na maior parte do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. Volumes ligeiramente superiores à média estão concentrados no Sul de Minas, Triângulo Mineiro e Sul do Rio.

  • Norte e Nordeste: Déficit severo de precipitação. Roraima, Amazonas e Pará podem registrar acumulados até 200 mm abaixo da média. No Nordeste, o tempo seco e quente predominará, com leve exceção para a faixa litorânea do setor leste (entre o RN e Alagoas).

Comportamento das Temperaturas

O calor deve ser a marca dominante da estação nas Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, com desvios que podem variar entre 1 °C e 2 °C acima da média climatológica histórica.

Em contrapartida, a Região Sul apresentará um padrão atípico: devido ao excesso de nebulosidade, episódios frequentes de chuva e à passagem contínua de frentes frias de origem polar, a temperatura média ficará dentro ou ligeiramente abaixo do normal, com anomalias negativas no Rio Grande do Sul.

Riscos Climáticos e Impactos Previstos

Região / SetorCenário EsperadoRiscos Principais
SulChuvas excessivas e temporais frequentesEnchentes, enxurradas, vendavais e granizo
Norte e Nordeste / MatopibaSeca prolongada e calor extremoQueimadas, prejuízos à safra e baixa nos rios para navegação
Espírito Santo e SudesteChuva abaixo da média e temperaturas elevadasAtenção ao abastecimento de água e ondas de calor pontuais
Grandes Centros (ex: SP)Tempestades isoladas de início de estaçãoAlagamentos urbanos e rajadas de vento

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral

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