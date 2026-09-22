Primavera começa sob a influência do El Niño mais intenso da história

A primavera começa oficialmente nesta terça-feira (22), às 21h05 (horário de Brasília), estendendo-se até 21 de dezembro sob a influência do que meteorologistas e agências internacionais classificam como o El Niño mais intenso da história.
A Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) confirmou que a temperatura da superfície do Oceano Pacífico Equatorial atingiu os maiores patamares já registrados desde o início das medições modernas. O cenário supera marcas de grandes eventos do passado, como o registrado na primavera de 2023 — período em que o Brasil bateu recordes históricos de calor, como os 44,8 °C registrados em Araçuaí (MG).
Distribuição das Chuvas por Região
A atuação de um El Niño de forte intensidade reconfigura o padrão de precipitação e a distribuição da umidade no país ao longo do trimestre de outubro a dezembro, segundo boletim conjunto do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe):
Região Sul e Sul de São Paulo: Expectativa de chuva muito acima da média. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, os volumes acumulados podem ultrapassar a média histórica em até 200 mm, elevando o risco de enchentes e temporais severos.
Espírito Santo, Sudeste e Centro-Oeste: Tendência de déficit de chuva na maior parte do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. Volumes ligeiramente superiores à média estão concentrados no Sul de Minas, Triângulo Mineiro e Sul do Rio.
Norte e Nordeste: Déficit severo de precipitação. Roraima, Amazonas e Pará podem registrar acumulados até 200 mm abaixo da média. No Nordeste, o tempo seco e quente predominará, com leve exceção para a faixa litorânea do setor leste (entre o RN e Alagoas).
Comportamento das Temperaturas
O calor deve ser a marca dominante da estação nas Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, com desvios que podem variar entre 1 °C e 2 °C acima da média climatológica histórica.
Em contrapartida, a Região Sul apresentará um padrão atípico: devido ao excesso de nebulosidade, episódios frequentes de chuva e à passagem contínua de frentes frias de origem polar, a temperatura média ficará dentro ou ligeiramente abaixo do normal, com anomalias negativas no Rio Grande do Sul.
Riscos Climáticos e Impactos Previstos