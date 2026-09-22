Educação em alta: Anchieta e Vitória abrem mais de 390 vagas para professores e pedagogos

Oito concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas ou em fase final no Espírito Santo e em âmbito nacional, somando mais de 4,6 mil vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem níveis fundamental, médio, técnico e superior, com remunerações que variam de R$ 1.628,00 a R$ 15.034,81.
Entre os destaques no Estado estão os editais para o magistério municipal em Anchieta e Vitória, além da seleção para a Guarda Civil Municipal de Santa Maria de Jetibá.
Destaques dos Certames no Espírito Santo e Nacional
Transpetro: A subsidiária de transporte da Petrobras abriu quatro processos seletivos para os quadros de terra e de mar, somando 281 vagas imediatas e 3.890 em cadastro de reserva. Os vencimentos para cargos do quadro de mar chegam a R$ 15.034,81, enquanto no quadro de terra a remuneração inicial para nível superior atinge R$ 14.973,62.
Educação em Anchieta: A prefeitura abriu concurso público com 64 vagas imediatas para professores e pedagogos, oferecendo salários que variam de R$ 3.600 a R$ 8.640, de acordo com a jornada de trabalho (25h ou 40h) e a titulação. As inscrições seguem abertas até 7 de outubro.
Educação em Vitória: A Capital capixaba abriu processos seletivos simplificados para a contratação temporária de professores em diversas especialidades (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e disciplinas específicas). São 335 vagas imediatas, com remunerações de até R$ 7.338,21.
Guarda Municipal de Santa Maria de Jetibá: O município disponibilizou 50 vagas para a corporação, com salário base de R$ 3.763,00 e exigência de nível médio.
Quadro Geral de Concursos e Processos Seletivos
|Instituição / Órgão
|Vagas
|Remuneração (R$)
|Período de Inscrição
|Taxa (R$)
|Data da Prova
|Educação Anchieta
|64 + CR
|R$ 3.600 a R$ 8.640
|21/09 a 07/10/2026
|R$ 100,00
|29/11/2026
|Educação Vitória (Ed. 1)
|310 + CR
|R$ 3.281 a R$ 7.338
|16/09 a 27/09/2026
|R$ 60,00
|18/10/2026
|Educação Vitória (Ed. 2)
|25 + CR
|R$ 3.281 a R$ 6.669
|16/09 a 27/09/2026
|R$ 60,00
|18/10/2026
|Guarda de Santa Maria de Jetibá
|50
|R$ 3.763
|14/09 a 21/10/2026
|R$ 150,00
|13/12/2026
|Processo Seletivo Serra
|4
|R$ 3.675 a R$ 5.775
|18/09 a 24/09/2026
|Gratuito
|Análise Títulos
|Educação Ibiraçu (Ed. 1)
|10
|R$ 1.628 a R$ 5.490
|23/09 a 30/09/2026
|Gratuito
|Análise Títulos
|Educação Ibiraçu (Ed. 2)
|1 + CR
|R$ 5.857
|Encerradas (21/09)
|Gratuito
|Análise Títulos
|Transpetro (Brasil)
|4.171
|R$ 5.464 a R$ 15.034
|Encerradas (21/09)
|R$ 81,50 a R$ 117
|29/11/2026
|Advogados CRF
|30
|R$ 3.000
|27/08 a 05/10/2026
|R$ 90,00
|01/11/2026