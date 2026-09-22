Educação em alta: Anchieta e Vitória abrem mais de 390 vagas para professores e pedagogos

Oito concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas ou em fase final no Espírito Santo e em âmbito nacional, somando mais de 4,6 mil vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem níveis fundamental, médio, técnico e superior, com remunerações que variam de R$ 1.628,00 a R$ 15.034,81.

Entre os destaques no Estado estão os editais para o magistério municipal em Anchieta e Vitória, além da seleção para a Guarda Civil Municipal de Santa Maria de Jetibá.

Destaques dos Certames no Espírito Santo e Nacional

Transpetro: A subsidiária de transporte da Petrobras abriu quatro processos seletivos para os quadros de terra e de mar, somando 281 vagas imediatas e 3.890 em cadastro de reserva. Os vencimentos para cargos do quadro de mar chegam a R$ 15.034,81, enquanto no quadro de terra a remuneração inicial para nível superior atinge R$ 14.973,62.

Educação em Anchieta: A prefeitura abriu concurso público com 64 vagas imediatas para professores e pedagogos, oferecendo salários que variam de R$ 3.600 a R$ 8.640, de acordo com a jornada de trabalho (25h ou 40h) e a titulação. As inscrições seguem abertas até 7 de outubro.

Educação em Vitória: A Capital capixaba abriu processos seletivos simplificados para a contratação temporária de professores em diversas especialidades (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e disciplinas específicas). São 335 vagas imediatas, com remunerações de até R$ 7.338,21.

Guarda Municipal de Santa Maria de Jetibá: O município disponibilizou 50 vagas para a corporação, com salário base de R$ 3.763,00 e exigência de nível médio.

Quadro Geral de Concursos e Processos Seletivos