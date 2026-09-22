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Educação em alta: Anchieta e Vitória abrem mais de 390 vagas para professores e pedagogos

Certames oferecem salários que variam de R$ 1.621 a R$ 15.034 no Espírito Santo e em todo o país; confira prazos e taxas

Oito concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas ou em fase final no Espírito Santo e em âmbito nacional, somando mais de 4,6 mil vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem níveis fundamental, médio, técnico e superior, com remunerações que variam de R$ 1.628,00 a R$ 15.034,81.

Entre os destaques no Estado estão os editais para o magistério municipal em Anchieta e Vitória, além da seleção para a Guarda Civil Municipal de Santa Maria de Jetibá.

Destaques dos Certames no Espírito Santo e Nacional

  • Transpetro: A subsidiária de transporte da Petrobras abriu quatro processos seletivos para os quadros de terra e de mar, somando 281 vagas imediatas e 3.890 em cadastro de reserva. Os vencimentos para cargos do quadro de mar chegam a R$ 15.034,81, enquanto no quadro de terra a remuneração inicial para nível superior atinge R$ 14.973,62.

  • Educação em Anchieta: A prefeitura abriu concurso público com 64 vagas imediatas para professores e pedagogos, oferecendo salários que variam de R$ 3.600 a R$ 8.640, de acordo com a jornada de trabalho (25h ou 40h) e a titulação. As inscrições seguem abertas até 7 de outubro.

  • Educação em Vitória: A Capital capixaba abriu processos seletivos simplificados para a contratação temporária de professores em diversas especialidades (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e disciplinas específicas). São 335 vagas imediatas, com remunerações de até R$ 7.338,21.

  • Guarda Municipal de Santa Maria de Jetibá: O município disponibilizou 50 vagas para a corporação, com salário base de R$ 3.763,00 e exigência de nível médio.

Quadro Geral de Concursos e Processos Seletivos

Instituição / ÓrgãoVagasRemuneração (R$)Período de InscriçãoTaxa (R$)Data da Prova
Educação Anchieta64 + CRR$ 3.600 a R$ 8.64021/09 a 07/10/2026R$ 100,0029/11/2026
Educação Vitória (Ed. 1)310 + CRR$ 3.281 a R$ 7.33816/09 a 27/09/2026R$ 60,0018/10/2026
Educação Vitória (Ed. 2)25 + CRR$ 3.281 a R$ 6.66916/09 a 27/09/2026R$ 60,0018/10/2026
Guarda de Santa Maria de Jetibá50R$ 3.76314/09 a 21/10/2026R$ 150,0013/12/2026
Processo Seletivo Serra4R$ 3.675 a R$ 5.77518/09 a 24/09/2026GratuitoAnálise Títulos
Educação Ibiraçu (Ed. 1)10R$ 1.628 a R$ 5.49023/09 a 30/09/2026GratuitoAnálise Títulos
Educação Ibiraçu (Ed. 2)1 + CRR$ 5.857Encerradas (21/09)GratuitoAnálise Títulos
Transpetro (Brasil)4.171R$ 5.464 a R$ 15.034Encerradas (21/09)R$ 81,50 a R$ 11729/11/2026
Advogados CRF30R$ 3.00027/08 a 05/10/2026R$ 90,0001/11/2026

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