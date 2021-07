As inscrições para o processo seletivo 2021.2 da Rede de Ensino Doctum já começaram nas unidades do Espírito Santo (Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari), são quase mil vagas, divididas em 19 cursos presenciais e em mais de 20 cursos na modalidade em EaD, em todas as unidades do ES.

Ingresso. Para participar do processo seletivo da Rede Doctum, basta acessar vest.doctum.edu.br e se inscrever em uma das formas de ingresso: Nota do ENEM, Vestibular em Casa, Vestibular Agendado (na unidade), Transferência, Retorno ao Curso e Segunda Graduação. Todo o processo de matrícula pode ser feito online, com o conforto, segurança e praticidade que os tempos de hoje pedem.

Descontos. As matrículas promocionais estão de R$149 e R$99 para a Graduação e a Graduação EaD, respectivamente, e os descontos podem chegar a até 80% nas mensalidades.