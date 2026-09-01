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Governo corta R$ 760 milhões do Bolsa Família em 2027 e reduz estimativa de beneficiários

Projeto de Lei Orçamentária Anual reduz verba total do Bolsa Família e enxuga total de famílias atendidas, mas amplia recursos para o Farmácia Popular.

Os três principais programas de transferência de renda e assistência social do governo federal não terão reajustes nos valores pagos aos beneficiários em 2027. É o que aponta o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do próximo ano, entregue ao Congresso Nacional nesta segunda-feira (31).

Apesar da manutenção dos valores nominais por beneficiário no Bolsa Família, Pé-de-Meia e Auxílio Gás, a proposta orçamentária traz remanejamentos expressivos nas verbas globais de cada pasta, impulsionados por reavaliações cadastrais e pelo aquecimento do mercado de trabalho.

Radiografia do Orçamento dos Programas Sociais em 2027

  • Bolsa Família: Receberá R$ 155,84 bilhões, montante inferior aos R$ 156,6 bilhões projetados para 2026. A estimativa de famílias atendidas passará de 19,9 milhões para 19,8 milhões;

  • Pé-de-Meia: Contará com R$ 10,53 bilhões (em relação aos R$ 10,4 bilhões de 2026), mantendo o mesmo teto de cobertura estudantil sem alteração nos valores dos incentivos;

  • Auxílio Gás: Terá orçamento alocado de R$ 7,6 bilhões (antolho aos R$ 4,6 bilhões de 2026). A elevação reflete a reestruturação do programa ocorrida neste ano, mantendo o mesmo número de famílias e valor por bujão;

  • Farmácia Popular: Apresentará o maior avanço proporcional, saltando de R$ 4,6 bilhões em 2026 para R$ 8,0 bilhões em 2027 para suprir a demanda crescente por medicamentos gratuitos ou subsidiados.

Mudança de Regras e Ajuste no Bolsa Família

Segundo justificativa do Ministério do Planejamento e Orçamento e da mensagem presidencial encaminhada ao Poder Legislativo, a redução no custo global do Bolsa Família decorre da modernização das regras do programa e do aquecimento do mercado formal de trabalho.

Entre os fatores que contribuíram para enxugar a folha de pagamentos está a redução no tempo de permanência da “regra de proteção”: famílias que ultrapassam a renda limite do programa agora mantêm o recebimento parcial pelo período máximo de um ano, e não mais dois anos como no modelo anterior.

Comparativo Orçamentário (2026 vs. 2027)

Programa SocialOrçamento 2026Orçamento 2027 (PLOA)Reajuste no Benefício
Bolsa FamíliaR$ 156,6 bilhõesR$ 155,84 bilhõesSem reajuste (Redução de 100 mil famílias)
Pé-de-MeiaR$ 10,40 bilhõesR$ 10,53 bilhõesSem reajuste (Público mantido)
Auxílio GásR$ 4,60 bilhõesR$ 7,60 bilhõesSem reajuste (Mesma cobertura do modelo atual)
Farmácia PopularR$ 4,60 bilhõesR$ 8,00 bilhõesNão aplicável (Aumento na oferta de remédios)

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Geral, Política

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