Rick Burger entra no top 5 de vendas do iFood em Guarapari

Com apenas nove meses de funcionamento, o Rick Burger já está entre as cinco lojas que mais vendem no iFood em Guarapari, em um universo de 278 estabelecimentos. A hamburgueria, comandada pela jornalista Roberta Bourguignon e pelo empresário Felipe Faria, também acaba de ultrapassar a marca de 1.000 comentários acumulados na plataforma.

Para os proprietários, o resultado é fruto da combinação entre sabor, agilidade e cuidado com o cliente. “Desde o início, nosso objetivo sempre foi oferecer um hambúrguer saboroso, chegar rápido e fazer com que o cliente se sentisse cuidado em cada pedido”, afirma Felipe.

As avaliações reforçam essa percepção. Entre os elogios mais frequentes estão o sabor dos hambúrgueres, a rapidez da entrega, o capricho no preparo, a qualidade dos ingredientes e a maionese caseira. Os recadinhos enviados nas embalagens também se tornaram uma marca da empresa e são citados espontaneamente pelos clientes.

“Mais do que vender hambúrguer, queremos criar uma experiência. Cada pedido leva um pouco do nosso carinho e da nossa história”, destaca Roberta.

O atendimento, as embalagens e os entregadores também recebem elogios. Muitos clientes destacam que os lanches chegam quentes, bem embalados e ressaltam a cordialidade da equipe.

Felipe faz questão de reconhecer quem está nos bastidores desse crescimento. “Quero agradecer a cada colaborador que entrega seu trabalho com carinho e compromisso. Ainda estamos aprendendo todos os dias, mas os erros estão cada vez menores e estamos pegando o jeito. Esse resultado também é mérito de cada pessoa que veste a camisa do Rick Burger e dá o seu melhor”, afirma.

Para Roberta, o resultado confirma que o propósito da empresa está sendo cumprido. “A gente acredita muito que Deus está à frente de tudo. Desde o começo, colocamos esse projeto em oração e seguimos trabalhando para fazer sempre o nosso melhor.”

Em apenas nove meses, o Rick Burger se tornou uma das cinco lojas que mais vendem no iFood em Guarapari e já reúne mais de 1.000 avaliações, construindo sua trajetória com sabor, velocidade e, principalmente, relacionamento com os clientes.