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Em sua primeira eleição, Partido Missão lança Renan Santos à Presidência da República

O Partido Missão antecipou sua convenção nacional para esta segunda-feira (20) e oficializou o nome de Renan Santos como candidato à Presidência da República. A reunião nacional da legenda estava previstam originalmente para o dia 1º de agosto.

Apesar do adiantamento na homologação da candidatura, o partido informou que realizará um evento no dia 1º de agosto para apresentar publicamente o seu programa oficial de governo para o Planalto.

Registrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em novembro de 2025, o Missão participa pela primeira vez de uma eleição. A legenda foi originada a partir do Movimento Brasil Livre (MBL), grupo político que ganhou projeção nacional a partir de 2015 durante os protestos e a campanha pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Alianças e Apoios

Também na segunda-feira (20), o Partido Democrático Trabalhista (PDT) formalizou a decisão de apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial. A aprovação ocorreu durante a convenção nacional do partido, realizada em Brasília.

Agenda das Próximas Convenções Partidárias

Confira as próximas datas marcadas pelos partidos políticos:

PartidoSiglaData Agendada
Partido LiberalPL

25 de julho

Partido Social DemocráticoPSD

26 de julho

Movimento Democrático BrasileiroMDB

27 de julho

Partido NovoNOVO

27 de julho

Partido Comunista do BrasilPCdoB

30 de julho

Partido Socialista dos Trabalhadores UnificadoPSTU

31 de julho

Partido VerdePV

31 de julho

Partido da Causa OperáriaPCO

1º de agosto

Partido dos TrabalhadoresPT

2 de agosto

Partido Socialista BrasileiroPSB

2 de agosto

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Geral, Política

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