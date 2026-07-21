Em sua primeira eleição, Partido Missão lança Renan Santos à Presidência da República

O Partido Missão antecipou sua convenção nacional para esta segunda-feira (20) e oficializou o nome de Renan Santos como candidato à Presidência da República. A reunião nacional da legenda estava previstam originalmente para o dia 1º de agosto.

Apesar do adiantamento na homologação da candidatura, o partido informou que realizará um evento no dia 1º de agosto para apresentar publicamente o seu programa oficial de governo para o Planalto.

Registrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em novembro de 2025, o Missão participa pela primeira vez de uma eleição. A legenda foi originada a partir do Movimento Brasil Livre (MBL), grupo político que ganhou projeção nacional a partir de 2015 durante os protestos e a campanha pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Alianças e Apoios

Também na segunda-feira (20), o Partido Democrático Trabalhista (PDT) formalizou a decisão de apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial. A aprovação ocorreu durante a convenção nacional do partido, realizada em Brasília.

Agenda das Próximas Convenções Partidárias

Confira as próximas datas marcadas pelos partidos políticos: