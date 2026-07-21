Em sua primeira eleição, Partido Missão lança Renan Santos à Presidência da República

O Partido Missão antecipou sua convenção nacional para esta segunda-feira (20) e oficializou o nome de Renan Santos como candidato à Presidência da República. A reunião nacional da legenda estava previstam originalmente para o dia 1º de agosto.
Apesar do adiantamento na homologação da candidatura, o partido informou que realizará um evento no dia 1º de agosto para apresentar publicamente o seu programa oficial de governo para o Planalto.
Registrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em novembro de 2025, o Missão participa pela primeira vez de uma eleição. A legenda foi originada a partir do Movimento Brasil Livre (MBL), grupo político que ganhou projeção nacional a partir de 2015 durante os protestos e a campanha pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).
Alianças e Apoios
Também na segunda-feira (20), o Partido Democrático Trabalhista (PDT) formalizou a decisão de apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial. A aprovação ocorreu durante a convenção nacional do partido, realizada em Brasília.
Agenda das Próximas Convenções Partidárias
Confira as próximas datas marcadas pelos partidos políticos:
|Partido
|Sigla
|Data Agendada
|Partido Liberal
|PL
25 de julho
|Partido Social Democrático
|PSD
26 de julho
|Movimento Democrático Brasileiro
|MDB
27 de julho
|Partido Novo
|NOVO
27 de julho
|Partido Comunista do Brasil
|PCdoB
30 de julho
|Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
|PSTU
31 de julho
|Partido Verde
|PV
31 de julho
|Partido da Causa Operária
|PCO
1º de agosto
|Partido dos Trabalhadores
|PT
2 de agosto
|Partido Socialista Brasileiro
|PSB
2 de agosto