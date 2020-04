Devido à pandemia da Covid-19, o atendimento em todas as agências do INSS, incluindo Guarapari, continua suspenso. Com isso, as perícias médicas não serão feitas através das agências. Entretanto, permanece disponível para anexação dos documentos médicos (laudos, atestados, encaminhamentos, etc) através do site meuinss.gov.br

Em Portaria publicada na última segunda-feira (27), foi autorizado que fosse efetuada a transferência do pagamento da modalidade cartão magnético para conta corrente em nome do titular do benefício, mediante requerimento.

Transferência. Na portaria também foi explicitado que o requerimento para transferência do benefício para conta corrente poderá ser realizado exclusivamente por intermédio do Meu INSS e para o usuário que estiver autenticado.