Em boletim epidemiológico, a Prefeitura de Guarapari confirmou o segundo óbito por coronavírus na cidade. Confirmaram-se também 37 casos da doença, 126 em investigação, 08 hospitalizados e 12 curados.

De acordo com o painel da Secretaria Estadual de Saúde, a segunda pessoa que morreu de coronavírus em Guarapari é uma mulher de 71 anos, residente do bairro Jabaraí.

Bairros. Os bairros Itapebuçu, Praia do Morro e Muquiçaba apresentam o maior número de contaminados, com 5 moradores infectados cada.

Taxa de contágio. Dentre os 48 países analisados pelo Imperial College of London, o Brasil apresentou a maior taxa de contágio. De acordo com a instituição isso quer dizer que cada pessoa contaminada pelo coronavírus no país contamina quase três pessoas: a cada 10, 28 são infectadas.

Atualmente, a pandemia do Coronavírus tem feito cada vez mais vítimas da doença. O Brasil apresenta 81.329 casos até o fechamento desta edição, contando com 34.132 recuperados e 5.628 mortes em todo o território nacional.